Le CEO de Nutanix, Rajiv Ramaswamy, était de passage à Paris à l’occasion de l’évènement Nutanix .NEXT On Tour Paris 2023. L’occasion pour Guy Hervier de l’accueillir sur son plateau de l’invité de la semaine pour parler des défis et forces de Nutanix dans un monde post-VMs.

Nutanix, leader de l’hyperconvergence, a révolutionné l’infrastructure informatique en la rendant transparente et facile à gérer, transformant au passage le rôle de bien des DSI et le quotidien des administrateurs.

Ses solutions, axées sur la performance, la sécurité, l’évolutivité et l’interopérabilité, ont conduit à une approche novatrice et perturbatrice du cloud computing. L’entreprise vise aujourd’hui à établir un cloud hybride universel où toutes les charges de travail bénéficient d’une qualité, performance, résilience et simplicité uniformes, depuis le cloud privé jusqu’au cloud public et à l’Edge, tout en diminuant les coûts et en accroissant la flexibilité.

Rajiv Ramaswamy, CEO de Nutanix, est notre invité de la semaine. Il évoque l’évolution de Nutanix de pionnier de l’hyperconvergence aux solutions multicloud, souligne les défis de la migration des infrastructures vers la modernité et les clouds, revient sur les partenariats stratégiques et l’importance croissante des sujets de souveraineté.

Avec Guy Hervier, il déchiffre les dernières nouveautés de l’éditeur et met en avant les avancées de Nutanix en IA, notamment avec le concept de « GPT in a Box ». Ce faisant, il partage ses perspectives sur l’impact futur de ces technologies sur le travail mais aussi sur les infrastructures informatiques des entreprises.