Nutanix a présenté les résultats pour son premier trimestre fiscal et ils sont plutôt bons. Dans un contexte économique difficile, l’éditeur poursuit sa progression avec une croissance à deux chiffres.

Décalé sur l’année calendaire, Nutanix vient de présenter les résultats de son premier trimestre fiscal 2024. Et pour le coup, Nutanix démarre cette nouvelle année avec de bons résultats financiers. Rajiv Ramaswami n’a d’ailleurs pas manqué de remarquer que « malgré le contexte macro-économique aussi incertain qu’au trimestre précédent, nous avons constaté une demande constante pour nos solutions ».

Cette demande constante s’explique en partie par le besoin de modernisation et de simplification des SI et par l’intérêt des entreprises pour des solutions souples favorisant des approches hybrides tout en permettant de conserver un contrôle total des données dans des contextes où les contraintes règlementaires sont toujours plus fortes. Elle s’explique aussi par la méfiance indéniable de bien des DSI depuis le rachat de VMware par Broadcom qui a mis un coup de projecteur sur les solutions alternatives à commencer par celles de Nutanix.

L’éditeur a réalisé un chiffre d’affaires trimestriel de 511 millions de dollars en augmentation de 18% par rapport à l’an dernier. C’est la première fois que Nutanix dépasse la barre symbolique des 500 millions trimestriels ce qui lui permet d’envisager sereinement en 2024 de dépasser pour la première fois de son histoire les 2 milliards de revenus annuels. Et l’éditeur confirme au passage que sa route vers la profitabilité est en bonne voie. Il affiche ainsi un bénéfice non-Gaap de 79,5 millions de dollars .

Deux indicateurs sont toujours très significatifs dans les résultats de l’éditeur. D’une part les revenus récurrents annuels (ARR) qui déchiffrent bien l’évolution du business sous forme d’abonnement de l’éditeur et qui s’élèvent désormais à 1,66 milliard de dollars avec une belle progression de 30%.

D’autre part le taux d’adoption de son propre hyperviseur au détriment notamment de VMware. Désormais, les clients Nutanix adoptent majoritairement son hyperviseur AHV (socle indispensable à bien des nouveaux services) : 69% des cœurs Nutanix déployés sont désormais animés par AHV.

L’éditeur précise également que ses solutions sont désormais adoptées par 24.930 clients.

