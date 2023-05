À l’occasion de sa conférence annuelle .NEXT 2023, Nutanix a dévoilé une nouvelle console multicloud universelle et avancé ses pions dans sa stratégie PaaS « Project Beacon » basée sur Kubernetes.

Nutanix annonce un nouvel outil totalement hybride et multicloud, Nutanix Central, qui permet de gérer de façon centralisée et unifiée les applications et les données sur plusieurs clouds publics, plusieurs centres de données « on prem » et plusieurs sites périphériques. Nutanix Central est en quelque sorte une version 100% cloudifiée et universelle de l’interface Nutanix Prism Central. Le tableau de bord de Nutanix Central fournit une gestion unifiée des ressources et des rapports sur l’ensemble de l’environnement Nutanix distribué à travers les clouds privés, publics et edge à partir d’une seule et même interface.

« La plupart des entreprises gèrent aujourd’hui un vaste nombre d’applications à travers de multiples environnements. Cela conduit à des défis de gestion importants qui ne vont qu’augmenter à mesure que les déploiements hybrides multiclouds se développent » , explique Thomas Cornely, SVP, Product Management chez Nutanix. « Nutanix Central permet d’étendre notre plateforme hybride multicloud pour offrir un modèle d’exploitation de cloud vraiment universel qui inclut une gestion cohérente à travers les clouds publics, les environnements sur site, hébergés et en périphérie » .

Objectif affiché : étendre le modèle d’exploitation universel de la Nutanix Cloud Platform pour briser les silos et simplifier la gestion des applications et des données partout, sur tous les clouds et tous les datacenters on prem et à l’edge.

C’est ce même objectif qui guide le développement de l’autre annonce du moment. Nutanix a officialisé la première brique de son « Project Beacon », une plateforme PaaS qui se veut la plus universelle possible en appui sur Kubernetes. Dénommée Nutanix Data Services for Kubernetes, cette première brique veut faciliter le développement d’applications en fournissant du stockage, des snapshots et de la reprise après sinistre pour toutes les applications Kubernetes.

Pour Nutanix, Project Beacon est un moyen de monter progressivement dans la stack située juste au-dessus des infrastructures aujourd’hui contrôlées par sa plateforme Nutanix Cloud Platform.

Des services de Streaming, de cache et de recherche viendront peu à peu compléter cette offre PaaS bâtie sur Kubernetes.

« Nous espérons permettre aux entreprises de profiter pleinement des avantages du multicloud hybride, non seulement au niveau de l’infrastructure, mais aussi au niveau des données applicatives. Avec Project Beacon les développeurs peuvent écrire des applications une seule fois et les exécuter n’importe où grâce à des services de niveau PaaS centrés sur les données qui ne sont plus liés à un seul fournisseur d’infrastructure » , explique Rajiv Ramaswami, CEO de Nutanix. On peut y voir un parallèle avec bien des briques Tanzu de VMware qui cherchent également à offrir une solution PaaS universelle construite sur Kubernetes.

Toutes ces annonces montrent une volonté de Nutanix d’étendre son portefeuille logiciel afin de mieux répondre aux besoins d’entreprises qui, de plus en plus, opèrent dans des environnements distribués hybrides et utilisent Kubernetes pour créer des applications cloud-native.

