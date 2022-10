Pionnier des infrastructures hyperconvergées devenu l’un des leaders des infrastructures de cloud privé et hybride, Nutanix officialise enfin son offre Nutanix Clusters sur le cloud de Microsoft, offre annoncée de longue date. Ses clients peuvent désormais intégrer dans leurs projets hybrides l’offre Azure.

Nutanix propose une solution de gestion unifiée des applications pour les clouds privés, publics et hybrides. Les nœuds “bare metal” de Microsoft Azure sont désormais pris en charge par « Nutanix Cloud Clusters on Azure ». En pratique, les clients peuvent aisément déplacer et exécuter des workloads sur Nutanix Cloud Clusters sur Azure et gérer les instances Azure depuis leur interface de gestion Nutanix. Ce qui permet d’exécuter des workloads hybrides de manière transparente sur des clouds privés et sur Microsoft Azure sans avoir à ré-architecturer les applications. La nouvelle offre permet aussi aux clients de déployer et de gérer leurs workloads dans leur propre compte Azure et Vnet.

Nutanix garantit la portabilité de ses licences. Ses clients pourront donc porter leurs licences existantes vers Nutanix Cloud Clusters sur Azure ou obtenir une consommation à la demande du logiciel Nutanix via Azure Marketplace. Les clients peuvent également profiter d’Azure Hybrid Benefit ainsi que des Extended Security Updates pour améliorer le coût et la sécurité de leur infrastructure hybride.

Selon Scott Guthrie, vice-président exécutif, Cloud + AI Group, Microsoft : « Nutanix Cloud Clusters sur Azure permet une gestion cohérente de l’infrastructure des entreprises entre les environnements sur site et le cloud, en réduisant la latence du réseau et en augmentant la rentabilité. »

Les avantages mis en avant par Nutanix sont principalement :

* Simplifier la reprise après sinistre en utilisant la capacité à la demande de Microsoft Azure pour le basculement. Évite la nécessité de maintenir un site secondaire.

* La capacité à la demande de Microsoft Azure répond à l’accroissement rapide et éventuel des besoins.

* Moderniser les centres de données en déplaçant facilement leurs applications et données existantes sans refonte des applications.

Pour l’instant, l’offre Nutanix Cloud Clusters sur Azure n’est disponible que sur les datacenters des multiples régions US. Elle sera étendue aux autres régions et notamment en Europe en 2023.

