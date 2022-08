Nutanix poursuit les évolutions de son socle hyperconvergé et annonce la disponibilité de la version 6.5 d’AOS, une mise à jour centrée sur la performance des workloads critiques et la cyber-résilience des infrastructures hyperconvergées.

Cette mise à jour majeure de la plateforme hyperconvergée sur laquelle repose toute l’infrastructure cloud hybride de Nutanix se focalise sur deux points essentiels : la performance brute des applications critiques et bases de données ainsi que le renforcement de la cyber-résilience.

Les systèmes HCI ne se démarquent pas seulement par leur grande simplicité d’administration au quotidien et leur fiabilité. Ils peuvent aussi tenir la dragée haute en matière de performances brutes aux baies SAN les plus rapides. C’est ce que les ingénieurs de Nutanix ont cherché à démontrer en focalisant cette version 6.5 sur les aspects « performance ».

AOS 6.5 tire ainsi profit de la hiérarchisation NVMe pour les vDisks Optane SSD multi-threaded et du « rewarming » du cache de métadonnées pour doper les performances de vos workloads. Une analyse indépendante menée par l’Enterprise Strategy Group a révélé qu’un cluster Nutanix offrait plus de 1,1 million d’IOPS en lecture aléatoire et près de 600 000 IOPS en écriture aléatoire.

Dit autrement, les entreprises n’ont plus de crainte à avoir du côté de la montée en charge et des temps de réponse de leurs applications critiques et autres systèmes de base de données hébergés sur une infrastructure hyperconvergée Nutanix.

Autre effort notable, cette version 6.5 cherche à améliorer la cyber-résilience des entreprises par de nombreuses améliorations dans plusieurs domaines. Ainsi, AOS 6.5 améliore la sécurité réseau notamment dans les transferts inter-cluster et la gestion des réseaux virtuels. AOS 6.5 est également certifié IPv6 pour se conformer à la norme DODIN pour Département de la Défense Américain.

Enfin, Nutanix AOS 6.5 prend en charge les snapshots directement réalisés au niveau de la couche de stockage avec des instantanées spécifiques aux VM ou aux datastores basés sur des politiques.

Comme pour chaque mise à jour, AOS 6.5 apporte également plusieurs améliorations cosmétiques pour améliorer la gestion quotidienne de l’infrastructure et permettre aux administrateurs de profiter pleinement de leurs nuits, de leurs week-ends et de leurs vacances.

