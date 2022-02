Dans un but de simplification et d’accélération d’adoption de ses multiples briques technologiques, Nutanix réarrange ses bundles et rationalise ses offres. À quoi ressemble ce nouveau portefeuille de produits ?

Simplifier son offre tout en procurant davantage de flexibilité à ses clients dans leur adoption du cloud hybride. C’est officiellement l’objectif de cette inattendue restructuration de l’offre Nutanix existante. Pour faire simple, les 15 produits et services de l’entreprise sont désormais regroupés en 5 offres cohérentes et complémentaires formant la nouvelle « Nutanix Cloud Platform », plateforme pour un multicloud hybride.

« Nutanix a entrepris un voyage pour faire évoluer l’infrastructure hyperconvergée vers une plateforme cloud capable de prendre en charge toutes les applications et d’offrir aux entreprises un modèle d’exploitation cloud cohérent », explique Thomas Cornely, SVP Product Management chez Nutanix. « Notre nouveau portefeuille simplifié rassemble nos riches produits à travers les clouds privés et publics pour fournir une infrastructure, une gestion et des opérations uniformes pour les applications dans les machines virtuelles et les conteneurs. »

L’offre NCI « Nutanix Cloud Infrastructure » regroupe AOS, AHV, Karbon, Flow NW et Flow Mseg en une plateforme cloud privée conçue pour un monde cloud hybride. NCI peut être déployé sur du matériel on-premises ou sur le cloud public. Elle intègre des fonctionnalités d’orchestration des VMs et des containers, de résilience, d’autoréparation, de performance, de reprise après sinistre et de sécurité.

L’offre NCM « Nutanix Cloud Manager » apporte la réputée simplicité et facilité d’utilisation de Nutanix à vos déploiements « cloud hybride ». Elle regroupe les anciennes briques Calm, Beam, Security Central et Prism Ultimate pour vous aider à déployer, opérer, manager et monitorer vos applications dans un monde multicloud en utilisant partout les mêmes politiques de sécurité, les mêmes automatisations et une seule et même console de pilotage et d’observabilité.

L’offre NUS « Nutanix Unified Storage » regroupe les anciennes briques Volumes, Files, Objects et Mine pour proposer une infrastructure de stockage universelle s’étendant jusqu’au stockage secondaire. Des analyses intelligentes intégrées à la solution fournissent une visibilité des données et des informations approfondies pour la gouvernance et la sécurité des données.

L’offre NDB « Nutanix Database Service » est en réalité le nouveau nom de la plateforme DBaaS de Nutanix autrefois connue sous le nom d’Era. Elle simplifie non seulement le déploiement et la gestion des bases de données mais aussi leur sauvegarde. Elle est notamment compatible PostgreSQL, MySQL, SQL Server et Oracle.

Enfin, l’offre EUC « End User Computing Solutions » s’appuie essentiellement sur l’offre DaaS (Desktop as a Service) « Nutanix Frame » ainsi que différentes fonctionnalités destinées à simplifier la mise en œuvre d’une infrastructure VDI hybride.

À cette restructuration s’associent aussi de nouveaux modes de facturation. Pas question ici d’abandonner le système d’abonnements mis en place depuis plusieurs années. Mais la plateforme NCI est désormais facturée par cœurs de calcul. Et l’offre NUS ne fait plus l’objet d’une facturation différenciée pour chaque module mais d’une simple facturation en fonction de la capacité consommée, quelle que soit la manière dont cette capacité est consommée (blocs, fichiers, objets).

Il est à noter que les clients ne sont pas obligés de migrer sur ces nouvelles offres et peuvent conserver leurs anciens contrats. Tout au moins pour l’instant. Nutanix espère, sans le dire, qu’en migrant peu à peu leurs Workloads et leur système d’information vers des approches Cloud Hybride, les clients trouveront plus avantageux de passer sur les nouvelles offres. Reste à savoir si tout cela, à termes, ne coûtera finalement pas beaucoup plus cher aux entreprises, surtout celles résolument attachées au « on-prem ». Rappelons que Nutanix est en quête de profitabilité depuis plusieurs années.

« Nutanix procure une plateforme de cloud computing unique qui vous offre le choix et la flexibilité nécessaires pour mettre en œuvre le modèle d’exploitation de cloud computing adapté à votre entreprise » conclut Doan Nguyen, Senior Director, chez Nutanix.