Red-Hat et Nutanix annoncent un important partenariat marketing, technologique et technique pour un support étendu des technologies Kubernetes du premier sur la plateforme HCI du second…

L’évolution vers Kubernetes est au cœur des préoccupations des acteurs de solutions d’infrastructures comme des entreprises. Et Kubernetes est une nouvelle fois au centre du nouveau partenariat signé entre Nutanix et Red-Hat.

Nutanix propose depuis longtemps aux entreprises sa propre distribution de Kubernetes, dénommée Karbon, spécialement optimisée pour son infrastructure hyperconvergée servant désormais de fondation à des clouds privés et hybrides. Jusqu’ici, implémenter Kubernetes sur Nutanix passait donc par l’installation préalable de Karbon pour disposer d’une orchestration de containers à la fois simple à déployer et totalement optimisée pour les technologies de stockage distribué (AOS) et de virtualisation (AHV).

Mais le nouveau partenariat vient changer la donne. Selon le communiqué des deux entreprises, « Red Hat OpenShift devient le choix privilégié pour une full stack d’entreprise Kubernetes sur la plateforme cloud de Nutanix ». Réciproquement, « la plateforme cloud de Nutanix devient une infrastructure HCI privilégiée pour Red-Hat OpenShift ».

Au passage, AHV, l’hyperviseur open-source de Nutanix, est désormais certifié Red Hat de sorte que Red Hat Enterprise Linux et OpenShift puissent bénéficier d’un support complet lorsqu’ils sont exploités sur la plateforme Nutanix, avec une expérience de support plus transparente offrant des temps de résolution plus rapides pour les clients communs et la possibilité de s’adresser à l’une ou l’autre des deux entreprises en cas de difficulté technique. Un support qui s’accompagne d’une feuille de route d’ingénierie conjointe pour une interopérabilité complète et robuste entre les deux environnements.

Les clients souhaitant faire fonctionner Red Hat Enterprise Linux et Red Hat OpenShift sur une infrastructure hyperconvergée (HCI) pourront utiliser la plateforme cloud leader de Nutanix, qui comprend à la fois Nutanix AOS et AHV.

« Ce partenariat réunit les solutions cloud natives de Red Hat, leader sur le marché, à la simplicité, la flexibilité et la résilience de la plateforme cloud Nutanix. Ensemble, nos solutions offrent aux clients une plateforme full stack pour créer, faire évoluer et gérer des applications natives du cloud conteneurisées et virtualisées dans un environnement hybride multicloud », explique Rajiv Ramaswami, président et CEO, Nutanix.

De son côté, Paul Cormier, président et CEO de Red Hat, ajoute que « notre stratégie est de proposer des clouds hybrides ouverts, où les clients ont le choix et la flexibilité. Notre partenariat avec Nutanix apporte une offre hyperconvergée de premier plan au cloud hybride ouvert, offrant un plus grand choix à nos clients communs dans la façon dont ils déploient leurs charges de travail conteneurisées et soutenu par une expérience de support commune. »

On notera au passage que le communiqué des deux entreprises se garde bien de préciser ce que cette annonce entraîne comme conséquences pour Karbon alors que la couche Kubernetes de Nutanix est au cœur du récent partenariat signé entre l’éditeur et Microsoft autour d’Azure Arc notamment. On en apprendra probablement plus prochainement à l’occasion de Nutanix .NEXT.