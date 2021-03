Nutanix annonce la disponibilité de Azure Arc-Enabled Kubernetes sur sa plateforme cloud hybride afin de simplifier les déploiements hybrides.

Nutanix – tout comme VMware, IBM et même NetApp font largement reposer leur stratégie d’infrastructure cloud-privé sur la simplification des scénarios hybrides par le truchement de Kubernetes.

Dans cette quête, Nutanix et Microsoft avaient, il y a quelques mois, annoncé un partenariat qui se concrétise aujourd’hui avec le lancement de Azure Arc-Enabled Kubernetes.

Rappelons que Microsoft propose sur Azure son service Azure Arc permettant d’une part de déployer les services de données d’Azure sur une infrastructure Kubernetes « on premises » et d’autre part d’administrer les divers clusters Kubernetes de l’entreprise, hébergés sur des clous privés ou publics, depuis une console Azure Arc unificatrice et facilitant le déploiement des workloads et leur migration où cela fait le plus de sens pour l’entreprise.

La nouvelle solution commune vise à résoudre deux problèmes : permettre d’opérer des clusters Kubernetes hébergés sur Nutanix où qu’ils soient et faciliter la gestion opérationnelle de la pile Kubernetes (qui reste un projet complexe avec la maintenance des clusters de calcul, stockage persistant, réseau, sécurité et monitoring des pods et containers).

Désormais, Nutanix Karbon (la distribution de Kubernetes optimisée pour le trio de stockage Nutanix – Volumes, Files, Objects -) est officiellement validé et optimisé pour exécuter des clusters Kubernetes administrés via Azure Arc. Cette combinaison technologique simplifie tous les scénarios hybrides en s’appuyant sur l’universalité de Kubernetes et des containers, sur la simplicité et la souplesse de l’infrastructure Nutanix et sur la gestion hybride d’Azure Arc.

Elle permet aussi d’étendre les services de données et de management d’Azure sur les clusters Kubernetes on-premises hébergés sur Nutanix HCI.

Techniquement, la mise en œuvre commence par la configuration de clusters Kubernetes via l’installation de Karbon au-dessus de l’infrastructure Nutanix HCI. Ces clusters sont alors aisément ajoutables à la console de monitoring et de sécurité d’Azure via Arc.

« Nutanix a la réputation de rendre la configuration et la gestion des infrastructures simples et intuitives », explique Arpan Shah, directeur général d’Azure chez Microsoft. « Leur approche de Kubernetes on-prem (sur site) ne fait pas exception. C’est un avantage pour les clients qui cherchent à gérer les applications Kubernetes de manière cohérente dans le cloud et sur site. Avec Kubernetes activé par Azure Arc, les entreprises peuvent configurer et déployer des applications de manière centralisée depuis Azure sur leurs déploiements Nutanix, ce qui permet une expérience hybride transparente. »

Les entreprises ont désormais un choix de plus en plus complet et mature pour aborder un cloud hybride basé sur Kubernetes. L’approche Nutanix+Karbon+Azure Arc est l’une d’elles. Elle se démarque par sa cohérence et sa simplicité. Elle se confronte cependant à d’autres solutions comme celles proposées par VMware avec vSphere 7 et Tanzu, celles d’IBM autour de RedHat OpenShift, celles de Google avec Anthos, celles d’AWS avec EKS Anywhere ou encore celles de Microsoft avec Azure Stack et Azure Arc. Dans tous les cas, c’est bien l’orchestrateur Kubernetes qui sert de facilitateur des scénarios hybrides.