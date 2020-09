Nutanix profite de sa conférence « .NEXT » pour présenter ses grandes priorités techniques dans les mois à venir avec une certaine volonté d’hyperconverger les clouds publics et clouds privés pour faire de l’hybride une approche bien plus transparente et simple qu’elle ne l’est actuellement.

À l’occasion de sa grande conférence annuelle « .NEXT », totalement virtualisée en cette année de pandémie, Nutanix a annoncé un partenariat majeur avec Microsoft. Celui-ci concrétise une véritable solution cloud hybride offrant une mobilité transparente des applications, des données mais aussi des licences entre les environnements Nutanix « on Premises » et le cloud Azure grâce à Nutanix Clusters sur Azure.

Il y a quelques semaines, Nutanix avait annoncé Nutanix Clusters on AWS permettant de créer une infrastructure hybride en hébergeant des nœuds Nutanix dans le cloud Amazon. L’éditeur mimait ainsi la stratégie VMware avec son « VMware on/in AWS ».

Un partenariat fort et étendu avec Azure

Le partenariat avec Azure semble aller un peu plus loin puisqu’il permet une libre mobilité des licences entre les deux environnements mais promet aussi de fournir un support commun. Les clients qui exécutent des charges de travail sur les clusters Nutanix sur Azure bénéficieront d’Azure Hybrid Benefit ainsi que de mises à jour de sécurité étendues pour améliorer les coûts, la sécurité et l’efficacité. Comme l’explique l’éditeur, « Microsoft et Nutanix vont collaborer pour offrir aux clients une expérience de vente et de support transparente. Les clients de Microsoft Azure pourront utiliser leurs crédits Azure existants, dans le cadre de l’engagement de consommation de Microsoft Azure (MACC), pour acheter des logiciels Nutanix ; de leur côté, les clients de Nutanix pourront porter leurs licences existantes vers Nutanix Clusters on Azure ou consommer les logiciels Nutanix en mode “à la demande” via la place de marché Azure MarketPlace, permettant ainsi un mouvement sans friction entre le cloud privé et le cloud public Azure. »

Comme avec AWS, la gestion de cette infrastructure hybride comportant des nœuds Nutanix internes et des nœuds Nutanix sur Azure est totalement unifiée au sein de l’interface d’administration Nutanix Prism. Les clients pourront par exemple déployer et gérer des instances Azure à partir de l’interface Prism. Ils pourront cloner leurs VM Nutanix dans Azure en un clic. Ils pourront également exécuter des charges de travail hybrides de manière transparente entre clouds privés et publics sans avoir besoin de réarchitecturer leurs applications.

Mais le partenariat entre Microsoft et Nutanix se distingue également par une volonté de Microsoft d’intégrer ses nouveaux outils multicloud à Nutanix ! Les entreprises clientes pourront en effet gérer les serveurs, les conteneurs et les services de données sur la plateforme hyperconvergée (HCI) de Nutanix – qu’elles soient sur site ou dans Azure – au travers de la nouvelle console de gestion cross-cloud « Azure Arc ». Cette intégration permet aux clients d’étendre les principaux services Azure à leur environnement Nutanix, en déployant les conteneurs Azure Arc et les services de données Azure Arc au sein des nœuds Nutanix « On premises ».

« Ce partenariat entre Microsoft et Nutanix montre notre engagement à fournir un véritable environnement hybride et multicloud unifié » explique Tarkan Maner, Chief Commercial Officer de Nutanix. « Nous savons que les clients recherchent des solutions qui leur permettront de faire progresser réellement — et simplement — leur évolution dans le cloud. Ce partenariat nous aide à fournir une seule pile logicielle pour les clouds publics et privés, ce qui se traduit par une plus grande agilité, des opérations rationalisées et des économies de coûts significatives ».

Toujours perfectionner les fondations

Au-delà de cet accord entre Microsoft et Nutanix qui va se concrétiser progressivement dans les mois à venir, le pionnier de l’hyperconvergence a également profité de sa conférence pour introduire des améliorations majeures sur le cœur de son offre « HCI ».

Nutanix a en partie réécrit le cœur du moteur de stockage distribué Acropolis (AOS) pour tirer profit de la bibliothèque SPDK développée par Intel qui permet aux applications de maximiser le potentiel des technologies NVMe et Intel Optane en éliminant les pénalités induites par le système d’exploitation et le noyau. La latence réduite qui en résulte améliore les performances jusqu’à 50 % pour les applications gourmandes en entrées/sorties, telles que les grandes bases de données. Une telle amélioration n’impacte pas que les performances des SGBD, elle permet également plus généralement d’augmenter le nombre de machines virtuelles par serveur et donc de réduire le coût total de possession (TCO).

Pour tirer pleinement profit de ces améliorations, Nutanix a repensé son moteur de gestion du stockage et introduit une nouvelle couche dénommée Blockstore qui fait totalement abstraction du Kernel. Blockstore permet au stockage de s’autogérer avec une efficacité supérieure mais également de se montrer plus résilient encore par une gestion plus distribuée des métadonnées.

Le stockage n’est pas la seule fondation à connaître une amélioration majeure. La couche de sécurisation Flow s’enrichit d’un module Flow Networking visant à simplifier les tâches d’isolement de multiples tenants ainsi que la création de réseaux SDN hybrides et multiclouds. La nouvelle offre est basée sur des constructions de clouds privés virtuels (VPC). Les entreprises peuvent ainsi créer sur leur infrastructure cloud privé interne plusieurs clouds privés virtuels complètement isolés les uns des autres en mutualisant leur infrastructure réseau interne plutôt qu’en la démultipliant.

Des services clés passent en mode SaaS

Pour concrétiser toujours un peu sa vision hybride et transparente du cloud, Nutanix décline certains de ses services clés en mode SaaS.

Dérivant de Nutanix Flow, Nutanix Flow Security Central est une nouvelle console de gestion SaaS centralisée qui pilote le monitoring de la conformité, la surveillance des réseaux et les opérations de sécurité dans les clouds privés et publics animés par Nutanix. Le service a pour vocation d’aider les entreprises à évoluer vers une approche « Zero Trust » de la sécurité. Flow Security Central offre aux entreprises un hub centralisé pour toutes leurs opérations de sécurité afin qu’elles puissent évaluer leur état de sécurité global et obtenir des recommandations détaillées afin de mettre leurs environnements en conformité. Ce hub offre la visibilité nécessaire pour sécuriser les réseaux et applications dans une approche cloud hybride.

Prism Ultimate est une évolution SaaS de la console d’administration Prism Central. «Prism Ultimate est principalement axé sur l’analyse et la surveillance, mais au lieu de s’exécuter sur site, cette interface se présente sous forme de service SaaS dans le cloud» explique Rajiv Mirani, le directeur technique de Nutanix. Prism Ultimate présente des informations avancées sur les applications ainsi que des mécanismes d’automatisation pour résoudre les goulots d’étranglement liés à l’infrastructure. Il offre une meilleure visibilité sur la consommation des ressources informatiques du cloud d’autant que le service peut surveiller les environnements non Nutanix (VMware, HyperV, etc).

Autre nouveauté, Nutanix héberge désormais en mode SaaS son service de gestion et d’orchestration d’applications dans une pure approche DevOps. Dénommé Nutanix Xi Calm, ce nouveau service permet d’orchestrer et automatiser les environnements Nutanix à partir du cloud mais également d’autres environnements comme VMware ou des environnements Cloud Public.

Un PaaS au-dessus de Kubernetes

L’adoption massive des containers et de leur orchestrateur de prédilection Kubernetes oblige les fournisseurs de couches d’infrastructure à étendre leur stratégie au-delà des VM. Nutanix la vite compris en lançant sa propre implémentation de Kubernetes optimisée pour AOS, Nutanix Karbon, il y a plus de deux ans. Depuis VMware (dont vSphere a été réécrit pour intégrer Kubernetes) a montré qu’au-delà des purs services d’exécution, l’infrastructure devait aussi offrir des services fluidifiant la mise en œuvre d’une approche DevOps, d’où le rachat de Pivotal.

Aujourd’hui, Nutanix annonce Karbon Platform Services, une plateforme PaaS multicloud, basée sur Kubernetes, avec des fonctions de sécurité intégrées pour accélérer le développement et le déploiement des applications basées sur des microservices sur n’importe quel cloud.

Nutanix explique que « cette offre fournit aux développeurs de logiciels une expérience de services managés clés en main, sur site, dans le cloud public et à sur le Edge, pour créer et exécuter des applications cloud natives tout en leur permettant de découpler ces applications de l’infrastructure sous-jacente. Elle fournit également aux équipes IT un cadre simplifié et cohérent de gestion du cycle de vie des applications et de la sécurité. »

Rajiv Mirani précise qu’ « avec Karbon Platform Services, nous visons à simplifier le développement et l’orchestration des applications tout en rationalisant la relation entre les équipes informatiques et de développement pour soutenir les stratégies DevOps de nos clients ».

Plus concrètement, ce PaaS reprend certains des services cloud natifs les plus courants et les rend disponibles sur site. On y retrouve des fonctionnalités serverless de « Containers as a Service » et de « Functions as a Service », une surveillance/observabilité basée sur Prometheus, ainsi que des services Mesh, des services de données, des services de messages et des services IA.

« Nous recherchions une plateforme PaaS unique qui pourrait héberger nos applications Reflex et Vision Insights à la fois sur le Edge et dans notre cloud privé, afin de tirer parti à la fois d’une architecture distribuée et pour prendre en charge le développement de logiciels ainsi que l’entraînement des modèles de machine learning sur le cloud public », témoigne Damien Pasquinelli, directeur technique du groupe Hardis. « Karbon Platform Services fournit la richesse des services dont nous avons besoin dans une solution PaaS, ainsi que la simplicité et la facilité de gestion pour lesquelles Nutanix est connu. La mise en œuvre de Karbon Platform Services a permis à nos équipes de développement DevOps chargées de notre application Vision Insight de passer du zéro au prototype en moins d’un quart du temps qu’il fallait auparavant. Ce logiciel fonctionnant sur Karbon Platform Services est déjà en production pour des clients comme Schneider Electric, un des spécialistes mondiaux de la gestion de l’énergie et de l’automatisation ».

Autant de nouveautés qui, au final, concrétisent enfin une vision hybride et multicloud présentée depuis longtemps. Elle s’appuie sur des partenariats forts, des innovations internes, et une volonté de renforcer à la fois des services multicloud en mode SaaS et l’adoption de Kubernetes. Avec toujours la même volonté de rendre l’infrastructure – désormais étendue (hybride et multicloud) – la plus transparente et la plus simple possible.