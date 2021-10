Pionnier de l’hyperconvergence, Nutanix est désormais devenu un partenaire majeur des entreprises dans la transformation de leurs infrastructures vers un cloud privé et un cloud hybride. Son nouveau CEO, Rajiv Ramaswami, est l’invité exceptionnel de Guy Hervier.

Fin septembre, Nutanix organisait sa conférence annuelle « .NEXT » à l’occasion de laquelle l’éditeur a présenté une évolution majeure de son socle : AOS 6. Cette couche fondamentale d’hyperconvergence a évolué vers une fondation solide et distribuée pour bâtir des clouds privés et hybrides en masquant toutes les complexités IT sous-jacentes. En quelques années, cet acteur s’est imposé comme le principal concurrent de VMware et comme l’un des grands fournisseurs de solutions d’infrastructures « software defined ». Il bénéficie aujourd’hui de forts partenariats avec Microsoft ou encore Red Hat pour insuffler transparence, simplicité, et fluidité aux infrastructures hybrides.

Rajiv Ramaswami, qui a succédé en tant que CEO au fondateur de Nutanix Dheeraj Panday en début d’année, est l’invité de Guy Hervier. Il revient en détail sur l’importance de ces partenariats, sur l’importance d’avoir Red Hat OpenShift optimisé pour AOS et sur l’évolution de la vision de Nutanix.

     

Cet entretien exclusif a été réalisé en anglais. Pour vous aider à la compréhension des échanges,

vous pouvez utiliser l’affichage des sous-titres automatiquement générés par Google ou même leur traduction automatique via l’icône dentée des paramètres.

(nb: Google peut prendre quelques heures pour générer les sous-titres)