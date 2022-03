OVHcloud continue d’enrichir ses offres en s’appuyant notamment sur des partenariats forts pour répondre aux scénarios du cloud hybride. Mais la bataille du cloud se joue aussi sur un terrain juridique avec notamment une plainte contre Microsoft pour concurrence déloyale…

OVHcloud continue son expansion pour s’affirmer comme l’acteur européen le plus à même de concurrencer les clouds américains. Conscient que les pratiques du multicloud et du cloud hybride sont une opportunité pour regagner du terrain sur les hyperscalers américains, le fournisseur de cloud français annonce une nouvelle offre en partenariat avec Nutanix.

Un partenariat pour un cloud hybride souverain

« Hosted Private Cloud powered by Nutanix » est une offre en préparation depuis déjà de nombreux mois. Elle a été officialisée cette semaine et permet aux entreprises dont l’infrastructure « on premises » repose sur Nutanix de rapidement et simplement concrétiser des scénarios hybrides. Qu’il s’agisse de mettre en place un plan PRA dans le cloud pour assurer la continuité d’activité dans un monde plein d’incertitudes ou de migrer instantanément des workloads vers le cloud pour les rendre plus accessibles ou faire face à des pics saisonniers, cette offre permet de mettre en œuvre aisément la promesse hybride de Nutanix. Elle propose Nutanix Cloud Platform préinstallé et prêt à l’emploi en quelques clics et fonctionnant sur des infrastructures OVHcloud 100 % dédiées et sécurisées.

« Ce partenariat avec OVHcloud est significatif car il ouvre une palette de perspectives plus larges pour les entreprises qui recherchent à avoir une infrastructure dédiée qui s’appuie sur une large gamme de ressources pour développer leurs activités, » commente Bruno Buffenoir, Managing Director France & North West Africa.

L’offre s’intègre pleinement dans une stratégie de cloud hybride, tout en conservant un niveau de sécurité élevé lors de la connexion des charges de travail dans le cloud à celles on-premise.

Concrètement l’offre « Hosted Private Cloud powered by Nutanix » se compose de clusters Nutanix pré-déployés avec :

Le logiciel Nutanix préinstallé ;

Des serveurs Bare Metal High Grade HCI d’OVHcloud de dernière génération pour une performance optimale ;

Une configuration à partir de 3 nœuds minimum pour assurer la réplication et la sauvegarde ;

Un hébergement au choix dans les datacenters européens de Roubaix (France) et Gravelines (France) ou en Amérique du Nord à Beauharnois (Canada) ;

Une flexibilité de l’infrastructure à la demande, avec un accès et un provisionnement instantanés et entièrement automatisés. Les entreprises peuvent ainsi facilement augmenter les capacités en fonction de l’évolution des besoins de ressources de traitement et de stockage.

La solution Hosted Private Cloud powered by Nutanix d’OVHcloud est dès à présent disponible pour l’Europe et le Canada, à partir de 5 336 € HT par mois, incluant le logiciel Nutanix, et pour une configuration minimale de 3 nœuds et un engagement de 24 mois.

Pour rappel, OVHcloud proposait déjà depuis plus d’un an une offre « Hosted Private Cloud » similaire sur les technologies VMware et plus récemment une offre basée sur Google Anthos.

Par ailleurs, Nutanix propose également une solution similaire sur AWS et sur Azure avec son offre Nutanix Cloud Clusters.

Une alliance contre Microsoft

Par ailleurs, nous n’avons appris que cette semaine l’existence d’une plainte (émise l’été dernier) portée par OVHcloud avec le soutien d’autres acteurs cloud français et européens à l’encontre de Microsoft. L’information a été dévoilée par le Wall Street Journal. « Microsoft porte atteinte à la concurrence loyale et limite le choix des consommateurs sur le marché des services de cloud computing », a expliqué l’hébergeur Français de façon assez laconique. Il reproche en réalité au géant américain sa politique de « bundle » qui fait qu’il est moins coûteux pour les clients Office d’opter pour des services Azure plutôt que d’autres offres cloud.

C’est une complainte récurrente déjà formulée par Dropbox par exemple (qui reproche à Microsoft d’intégrer OneDrive en standard dans Windows), par Slack (qui estime qu’en intégrant Teams à Office, il abuse de sa position dominante), mais aussi par une coalition d’éditeurs européens menée par NextCloud. Cette coalition expliquait l’an dernier que « Microsoft intègre Office 365 de plus en plus profondément dans son portefeuille de services et logiciels à commencer par Windows. OneDrive est poussé partout où les utilisateurs ont besoin de stockage et Teams est installé par défaut dans Windows 11. Cela rend impossible toute compétition avec leurs services SaaS. »

Cette coalition notait par ailleurs que ces pratiques déloyales n’étaient pas limitées à Microsoft mais étaient aussi vrai pour Apple, Amazon et Google qui fondent leurs services SaaS et cloud au cœur de leurs produits et systèmes d’exploitation.

Microsoft a réagi en expliquant que « nous évaluons en permanence comment soutenir nos partenaires afin de mettre les logiciels Microsoft à la disposition des clients dans tous les environnements, y compris ceux des autres fournisseurs de cloud ». L’éditeur met en avant l’aspect plateforme ouverte de ses solutions.

Reste que cette concurrence sur le marché du cloud inquiète de plus en plus les autorités européennes et françaises. Ainsi, en Janvier dernier, l’Autorité française de la Concurrence a annoncé se saisir du sujet pour « analyser les conditions du fonctionnement concurrentiel du secteur de ‘l’informatique en nuage’ ». Selon l’autorité, « les services d’instruction examineront en particulier la dynamique concurrentielle du secteur et la présence des acteurs sur les différents segments de la chaîne de valeur, ainsi que leurs relations contractuelles, dans un contexte où de multiples alliances et partenariats sont conclus pour la fourniture de services cloud ». Elle rendra les conclusions définitives de son enquête sectorielle début 2023.