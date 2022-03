Après une année 2021 marquée par le départ de son fondateur et l’arrivée d’un nouveau CEO, Nutanix consolide ses offres et ses résultats financiers…

Pour le premier trimestre 2022, son second trimestre fiscal, Nutanix affiche des chiffres en progression, illustrant la bonne dynamique de l’entreprise après une année 2021 marquée par des changements de direction et la redéfinition récente de son portfolio.

« Les résultats de notre deuxième trimestre reflétent une exécution solide et continue, démontrant une forte amélioration d’une année sur l’autre« , a déclaré Rajiv Ramaswami, président et PDG de Nutanix. « Nous constatons également un élan croissant vers l’adoption de modèles multiclouds hybrides et nous pensons que le lancement récent de notre nouveau portefeuille renforcera notre capacité à fournir les solutions dont nos clients ont besoin. »

L’entreprise affiche une croissance de 37% de ses facturations ACV (Annual Contract Value) et une croissance de ses revenus de 19% par rapport au second trimestre de son exercice 2021. Le chiffre d’affaires sur le trimestre s’élève ainsi à 413 millions de dollars.

Rajiv Ramaswami explique que le nouveau portfolio de l’entreprise vise à simplifier non seulement le travail des partenaires (avec désormais 5 offres cohérentes packagées plutôt que 15 produits séparés) mais aussi à simplifier pour les clients la concrétisation de leur cas d’usage et le déploiement. En outre, la nouvelle facturation au cœur plutôt qu’au stockage rend l’offre Nutanix plus attractive notamment sur le stockage All-Flash.

Nutanix compte aujourd’hui 21 400 entreprises clientes dans le monde et a séduit 700 nouveaux clients durant le trimestre écoulé.

Mais l’information essentielle c’est probablement le taux d’adoption de son propre hyperviseur AHV. Traditionnellement, la plupart des clients Nutanix conservaient leur hyperviseur, dans l’essentiel des cas VMware. Mais de plus de la moitié des déploiements (55%) s’appuient désormais sur AHV ce qui réduit les coûts opérationnels pour les entreprises clientes mais leur permet également de mieux tirer profit des dernières innovations Nutanix.