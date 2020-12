Finalement, Nutanix est allé chercher le successeur de son charismatique fondateur chez son concurrent VMware…

En août dernier, à la surprise générale, Dheeraj Panday, fondateur et CEO de Nutanix annonçait sa démission, conséquence non avouée de l’entrée d’un nouvel investisseur majeur, Bain Capital. « Je suis convaincu qu’il n’y a pas de meilleur moment pour moi de faire cette transition vers un nouveau dirigeant qui puisse guider Nutanix dans sa prochaine décennie de croissance et de succès » déclarait-il à l’époque…

Et ce nouveau dirigeant est désormais (certains diront « enfin! ») trouvé et connu. Il s’agit de Rajiv Ramaswami qui officiera en temps que CEO et Président. Passé par IBM, Cisco, Nortel et Broadcom, Rajiv Ramaswami est surtout connu pour avoir été ces dernières années le Chief Operating Officer de la division « Products and Cloud Services » de VMware.

Nutanix est donc allé chercher son nouveau patron chez son principal concurrent. « Rajiv est un leader accompli, qui a fait ses preuves à la tête d’un portefeuille de produits et de services à forte croissance », a déclaré Sohaib Abbasi, Lead Independent Director de Nutanix. « Rajiv s’est distingué parmi les candidats au poste de CEO par sa rare combinaison de discipline opérationnelle, de sens des affaires, de vision technologique et de compétences de leadership inclusives. »

Rajiv Ramaswami affiche un visage bien différent de Dheeraj Pandey. Ce dernier est un précurseur et un visionnaire alors que le premier est bien davantage un pilote expérimenté qui sera plus focalisé sur la rentabilité financière de sa nouvelle entreprise. Espérons qu’au passage, Nutanix n’y perdra pas trop son âme et la qualité de son support largement saluée par ses clients.

Rajiv Ramaswami a certainement le profil pour piloter une structure comme Nutanix. D’abord parce qu’il connaît bien la stratégie et les éventuelles faiblesses de VMware, principal concurrent. Ensuite parce qu’il fût aux commandes de la transition de VMware vers les abonnements et vers le cloud hybride, et qu’il fût l’un des présentateurs du « Project Monterey » sur lequel repose une bonne partie de la stratégie à venir de VMware.

« Je suis ravi de rejoindre Nutanix en cette période de transformation pour l’entreprise et l’industrie », a déclaré Rajiv Ramaswami. « J’admire depuis longtemps Nutanix en tant que concurrent redoutable, pionnier des solutions d’infrastructure hyperconvergées et leader des logiciels de cloud computing. En travaillant en étroite collaboration avec le conseil d’administration, l’équipe de direction et les plus de 6 000 employés talentueux de Nutanix dans le monde entier, nous allons continuer de bâtir sur les solides fondations de Nutanix, qui sont l’innovation continue, la collaboration et la satisfaction des clients. Ensemble, nous allons capitaliser sur les importantes opportunités qui s’offrent à nous et nous allons assurer la prochaine phase de croissance et de création de valeur de l’entreprise ».

De son côté Dheeraj Panday a salué l’arrivée de son successeur en estimant que « Rajiv est le bon dirigeant au bon moment » tout en se montrant bien évidemment confiant pour l’avenir : « Avec un modèle commercial à l’épreuve du temps, une clientèle fidèle et en croissance, ainsi qu’un solide portefeuille technologique, je suis impatient de voir Rajiv prendre la barre pour diriger cette incroyable équipe. Car c’est une décennie clé qui s’ouvre pour une entreprise qui accorde une grande importance à la simplicité, à la sécurité et à la transparence. »

Dheeraj Pandey quittera le conseil d’administration à compter du lundi 14 décembre 2020, afin d’assurer la continuité jusqu’à la prochaine assemblée annuelle des actionnaires de Nutanix.