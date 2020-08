Tout en présentant de bons résultats financiers sur le dernier trimestre pandémique et l’entrée d’un nouvel investisseur majeur, le charismatique CEO de Nutanix, Dheeraj Pandey, annonce quitter la direction de l’entreprise qu’il a co-fondé il y a 11 ans…

« Co-fonder et diriger Nutanix au cours des 11 dernières années a été l’expérience la plus enrichissante de ma carrière professionnelle. Guidée par une vision qui consiste à rendre l’infrastructure informatique si simple qu’elle en devienne invisible, notre équipe a fait de Nutanix un leader dans le domaine des logiciels de cloud computing et un pionnier dans les solutions d’infrastructure de cloud computing hybride… Je suis convaincu qu’il n’y a pas de meilleur moment pour moi de faire cette transition vers un nouveau dirigeant qui puisse guider Nutanix dans sa prochaine décennie de croissance et de succès »…

C’est en ces termes, finalement assez énigmatiques, que Dheeraj Pandey a annoncé son départ de Nutanix. Une annonce qui a pris les équipes de l’entreprise et le monde de l’IT par surprise. Et une annonce qui inquiète clients et partenaires tant Dheeraj représentait le visage et l’esprit de la startup qui a totalement réinventé la notion d’infrastructure IT en inaugurant les concepts d’hyperconvergence.

Fondée en 2009 par Dheeraj Pandey avec Mohit Aron (parti pour fonder Cohesity) et Ajeet Singh (devenu co-fondateur et CEO de ThoughtSpot), Nutanix est entrée en bourse en 2015 et a, sous la direction de son CEO, profondément bouleversé le marché de l’infrastructure IT et de la virtualisation avec ses concepts d’hyperconvergence et plus encore de transparence de l’infrastructure.

Des pertes bien sûr, mais de très bons résultats

L’annonce de ce départ accompagnait celle des résultats du quatrième trimestre fiscal de l’entreprise, un trimestre évidemment marqué par la pandémie. Et les résultats sont plutôt « très bons » pour une entreprise qui n’a cessé d’investir depuis sa création pour croître le plus rapidement possible et n’a donc jamais connu d’années bénéficiaires.

Pour le quatrième trimestre fiscal, Nutanix annonce des revenus de 327,9 millions de dollars pour une perte de 179 millions de dollars. Des résultats supérieurs à ceux anticipés par les analystes de Wall Street qui tablaient sur 319,9 millions de dollars de chiffre d’affaires.

Au final, Nutanix affiche sur l’année fiscale 2020 un chiffre d’affaires de 1,31 milliard de dollars en hausse malgré les effets de deux trimestres pandémiques. En 2019, le CA approchait les 1,24 milliard de dollars en 2019.

Le plus important – pour cette entreprise qui a en 2018 décidé de totalement transformer son business en se réinventant « pur éditeur logiciel » et en basant son économie sur un modèle de licences par abonnement – c’est que la plupart des indicateurs clés sont au vert : les ventes par abonnement ont progressé de 29% en un an et représentent désormais 88% des facturations. Par ailleurs, Nutanix compte désormais 17 360 clients dans le monde (contre environ 14 200, il y a un an).

Une entrée qui change tout ?

Une autre annonce importante accompagnait la présentation des résultats 2020. Bain Capital Private Equity va investir 750 millions de dollars dans Nutanix (par rachat de Convertible Senior Notes), officiellement « pour soutenir les initiatives de croissance de la société ». Bain devient ainsi l’un des principaux actionnaires.

Difficile de ne pas voir de lien entre l’arrivée de Bain Capital et le départ de Dheeraj Pandey. Pour bien des analystes, maintenant que la transformation entamée en 2018 est quasiment aboutie, il est temps pour Nutanix d’évoluer et de devenir bénéficiaire. D’où le changement de capitaine. Mais certains observateurs anticipent déjà que Bain Capital va chercher à rapidement restructurer l’entreprise pour la mettre en vente. Nutanix a souvent été dans le collimateur des mastodontes du secteur et Cisco avait, en 2016, envisagé de l’acquérir pour 4 milliards de dollars. Offre déclinée par Dheeraj.

Le marché des solutions d’infrastructure est hautement compétitif. Nutanix a réussi à imposer sa vision face à des mastodontes dénommés VMware, IBM-RedHat, Microsoft, HPE, Cisco. Elle a par ailleurs lancé en août son offre « Nutanix Clusters on AWS », une composante clé dans ses approches hybrides et sa lutte face à VMware, et a récemment annoncé le lancement d’un laboratoire d’innovations conjoint avec Intel afin notamment de s’assurer que la stack Nutanix puisse pleinement tirer profit des dernières innovations au cœur des processeurs Intel.

À court terme, le départ de Dheeraj Pandey ne change rien au solide portfolio de solutions cloud hybride de Nutanix, ni à sa capacité à accompagner ses clients avec une proximité maintes fois saluée. Mais l’entreprise va rapidement devoir trouver un nouveau leader et exposer sa vision à moyen terme et long terme pour ne pas voir s’installer un climat d’inquiétude chez les collaborateurs, les clients et les partenaires.

Officiellement, Dheeraj Pandey demeure CEO de l’entreprise jusqu’à ce qu’un remplaçant lui soit trouvé. Il est toujours annoncé comme l’un des principaux intervenants à la grande messe « Nutanix .NEXT 2020 » qui sera cette année entièrement virtuelle, pandémie COVID-19 oblige…