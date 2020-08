Avec Nutanix Clusters on AWS, Nutanix permet aux DSI de bénéficier d’une infrastructure unifiée s’étendant du datacenter interne au cloud d’Amazon. En test depuis plusieurs mois, la solution est désormais officiellement disponible sur 20 régions AWS dont la France.

VMware a depuis longtemps initié le mouvement : proposer son infrastructure de cloud privé au sein d’un cloud public afin de faciliter les scénarios hybrides et d’offrir une gestion unifiée des ressources internes et clouds. Une philosophie qui a donné naissance à VMware on AWS.

Nutanix aligne aujourd’hui son approche hybride sur celle de VMware. Avec « Nutanix Clusters on AWS », l’éditeur propose aux entreprises d’héberger des clusters Nutanix dans AWS et de les unifier via Prism Central avec leurs clusters Nutanix internes.

La solution « Nutanix Clusters on AWS » s’appuie sur des serveurs « Bare Metal » full flash d’AWS et sur AWS Cloud Foundation pour assurer une interopérabilité entre Prism et les mécanismes de provisionnement d’AWS. Par ailleurs, la solution Nutanix est intimement intégrée à la couche réseau d’AWS pour réduire les latences et optimiser la performance.

Les clients peuvent soit utiliser leurs licences Nutanix internes sur AWS, soit opter pour un modèle de paiement à la demande. Outre le cœur de l’infrastructure HCI, la plupart des briques Nutanix (telles que Prism Pro, Move, Mine, Files, Volumes, Calm, Era, Karbon, Flow, Beam) sont supportées sous Clusters à l’exception de Nutanix Objects qui le sera dans les prochaines semaines.

Un bémol toutefois : alors que Nutanix HCI supporte en temps normal non seulement l’hyperviseur maison AHV mais également VMware et Hyper-V, Nutanix Clusters on AWS ne supporte qu’AHV. Ce qui n’empêche cependant pas les interactions entre vos clusters internes et vos clusters AWS si vous utilisez VMware ou Hyper-V en interne.

Parmi les scénarios privilégiés, les responsables de Nutanix citent :

* Le « Lift and Shift » des applications et VMs de leur datacenter interne vers le cloud.

* Le besoin de monter en charge ou d’étendre les déploiements à de nouvelles régions notamment dans des contextes de changement de priorités ou de demandes temporaires (comme dans le cas d’un confinement pandémique). Typiquement pour étendre l’usage du VDI par exemple.

* L’utilisation d’AWS comme d’un site de « Disaster Recovery » (PCA/PRA).

* Des scénarios hybrides qui nécessitent une forte intégration avec des services cloud d’AWS autour de l’intelligence artificielle et du machine learning par exemple.

Rappelons également que les entreprises peuvent utiliser Nutanix Beam pour évaluer les coûts de déploiement de leurs Workloads en interne et dans le cloud afin d’optimiser leurs dépenses.

Enfin, Nutanix prévoit déjà d’étendre Nutanix Clusters à d’autres clouds qu’AWS même si aucune date ni précision n’ont été officiellement annoncées.