Après un partenariat fort avec OVHcloud sous le signe de la souveraineté, Nutanix poursuit sa stratégie de partenariats pour offrir toujours plus de solutions hybrides à ses clients en déployant sa plateforme sur l’offre « bare metal as a service » d’Equinix.

Il existe différentes stratégies hybrides. L’une des plus complètes et des plus universelles, en termes de variétés de scénarios hybrides possibles, consiste à s’appuyer en interne sur une infrastructure cloud privé hyperconvergée à même de s’étendre à de multiples clouds publics ou managés afin de répondre à différentes contraintes technologiques, de conformité ou de souveraineté.

C’est typiquement l’approche proposée par Nutanix. Les entreprises commencent par découvrir l’agilité, la souplesse et la scalabilité d’une infrastructure interne hyperconvergée en adoptant « Nutanix Cloud Infrastructure ». Puis, grâce à « Nutanix Cloud Manager », elles implémentent des scénarios hybrides de PRA/PCA, de stockage externe, de migrations de workloads, en s’appuyant toujours sur la même plateforme enrichie des outils nécessaires pour déployer, opérer, manager et monitorer leurs applications dans un monde multicloud.

Pour que cette vision se concrétise, Nutanix doit cependant être présent et certifié sur différents clouds publics mais aussi chez différents hébergeurs pour permettre aux entreprises de choisir l’approche qui leur convient le mieux tout en leur permettant de garder davantage de contrôle sur leurs workloads et d’opter pour un cloud privé/hybride managé.

Après avoir proposé du « Nutanix as a Service » sur AWS et Azure (avec Nutanix Cloud Clusters) mais aussi plus récemment sur OVHcloud (avec OVHcloud Hosted Private Cloud powered by Nutanix), l’éditeur complète ses partenariats en annonçant cette semaine « Nutanix Cloud Platform on Equinix Metal ».

Equinix est un acteur majeur de l’univers du cloud et des datacenters. Avec près de 230 datacenters dans le monde, il apporte des services d’hébergement, de connectivité et d’interconnexion aux acteurs du cloud et aux entreprises.

La nouvelle offre « Nutanix Cloud Platform on Equinix Metal » permet aux entreprises de déployer une infrastructure Nutanix sur l’offre « Bare Metal as a Service » d’Equinix.

« Nutanix Cloud Platform sur Equinix Metal offre aux entreprises une expérience de cloud hybride transparente, permettant de se déployer à l’échelle mondiale et d’interconnecter tout type cloud, privés sur site et publics » explique l’éditeur.

Cette solution est disponible sur les serveurs standard « m3.large.x86 » d’Equinix à base de CPU AMD EPYC. Elle offre une grande flexibilité en termes de quantité de mémoire et de nombre de disques NVMe, de sorte que chaque client puisse choisir la configuration la plus adaptée à ses besoins.

Héberger son infrastructure sur une telle offre permet non seulement à une entreprise de basculer toute son infrastructure en mode managé et Opex mais aussi de bénéficier d’une mise en réseau optimale avec les principaux clouds dans le cadre d’approches hybrides et d’une gestion unifiée de l’infrastructure (puisque tout repose sur la même plateforme Nutanix).

Toutes les différentes briques et solutions ainsi que tous les services de l’offre Nutanix sont disponibles sur Equinix Metal et s’administrent exactement comme une infrastructure sur site.

« Nutanix Cloud Platform on Equinix Metal est une plateforme hybride multicloud qui s’étend sur des clouds privés et publics multiples avec une gestion unifiée, une portabilité complète des licences et une migration transparente des applications sur plusieurs environnements cloud. Elle permet une liberté totale d’exécuter des applications (VM et containers) sur n’importe quelle plateforme avec une gestion unifiée des clouds privés et publics multiples » conclut l’éditeur.