Malgré un contexte macro-économique difficile, Nutanix réalise globalement une belle année pour son exercice fiscal 2023. Les bénéfices ne sont toujours pas au rendez-vous mais les pertes sont désormais bien mieux maîtrisées.

C’était l’un des objectifs affichés par Rajiv Ramaswami, le CEO de Nutanix, lorsqu’il a succédé à Deeraj Pandey aux rênes de l’entreprise. Faire de Nutanix une entreprise rentable en deux ans. Bien évidemment la crise Covid puis la crise économique actuelle ont quelque peu retarder les plans, mais globalement la trajectoire est respectée.

L’entreprise avait connu le premier trimestre profitable de son histoire au premier trimestre de son exercice fiscal 2023 (troisième trimestre calendaire 2022). Depuis, le contexte économique incertain et très compliqué de ces derniers mois n’a pas permis de renouveler l’exploit mais en clôture de son année fiscale 2023 (au 31 juillet 2023), l’entreprise a de quoi se satisfaire de sa progression.

Au quatrième fiscal 2023, Nutanix a engrengé un Chiffre d’Affaires de 494 millions de dollars en progression de 28,2% (par rapport à son Q4-2022) pour une perte de « seulement 13,3 millions de dollars (contre 151 millions au Q4-2022). Nutanix a séduit 500 nouveaux clients durant ce trimestre.

Sur l’exercice 2023 complet, Nutanix réalise un chiffre d’affaires de 1,86 milliard de dollars (en progression de 17,8 %) avec une perte de 254 millions de dollars (contre une perte de 798 millions de dollars l’an dernier). L’entreprise compte désormais 24 550 clients dans le monde dont 142 rapportent plus de 10 millions de dollars par an chacun.

« Notre quatrième trimestre couronne une année fiscale qui a montré une croissance saine du chiffre d’affaires d’une année sur l’autre et des améliorations marquées de la rentabilité et du flux de trésorerie disponible d’une année sur l’autre », se réjouit Rajiv Ramaswami, Président et CEO de Nutanix. « Notre exécution cohérente au cours de l’année dans un contexte macro incertain témoigne des avantages de notre modèle d’abonnement, ainsi que de la valeur que nos clients voient dans la plateforme cloud Nutanix alors qu’ils cherchent à moderniser leurs socles informatiques et à mettre en œuvre des modèles d’exploitation hybrides multicloud. »

L’IA constitue l’un des axes de développement prometteur pour l’an prochain. « Les entreprises ont besoin d’exécuter ces modèles d’IA là où se trouvent leurs données, explique Rajiv Ramaswami. Et dans de nombreuses applications, les applications d’entreprise, les données sensibles sont stockées sur site ou en périphérie, là où elles sont collectées en premier lieu. »

Un marché des infrastructures IA on-premises et Edge que Nutanix compte séduire. L’éditeur a ainsi annoncé durant l’été sa nouvelle plateforme clé en main pour l’IA : Nutanix GPT-in-a-Box.

Par ailleurs, l’acquisition du concurrent VMware par Broadcom est également perçue comme une opportunité alors que certains clients VMware craignent des hausses significatives des tarifs de licence ou profitent du flou autour de ce rachat pour prendre la décision d’aller voir ailleurs.

Enfin, Nutanix compte sur son récent partenariat avec CISCO pour toucher de nouveaux clients et étendre ainsi son parc installé.

Reste à voir si tout cela sera suffisant pour enfin afficher une année profitable. A moins que d’ici là, l’éditeur – au centre de nombreuses rumeurs depuis plus de deux ans – soit lui aussi racheté, soit par un de ses concurrents du monde du stockage (Dell, HPE, IBM, NetApp ? ), soit par un des acteurs du Cloud…

