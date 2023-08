Adaptant les principes de simplification de l’IT qui ont toujours dicté sa stratégie à l’IA et au ML, Nutanix lance une solution « GPT-in-a-Box » pour accélérer l’adoption des IA génératives dans les entreprises.

L’idée de l’hyperconvergence popularisée par Nutanix a toujours été d’intégrer calcul, stockage et réseau au sein d’une infrastructure logicielle intelligente masquant toute la complexité technique d’une infrastructure moderne et la gestion d’un stockage réparti et résilient.

Reprenant les fondamentaux de cette idée pour l’appliquer à l’ère de l’IA et du ML, Nutanix lance une solution « GPT-in-a-Box » destinée à simplifier et accélérer l’adoption de l’IA (notamment de l’IA Générative) en masquant toute la complexité de l’infrastructure sous-jacente nécessaire aux phases d’apprentissage et d’inférence. Une solution qui permet aux passages à ses clients de surfer sur la vague des IA génératives tout en conservant une maîtrise totale de l’usage de leurs données.

Nutanix GPT-in-a-Box est une plateforme prête pour l’IA définie par logiciel, qui intègre les principaux frameworks open source d’IA et de MLOps, ainsi qu’un ensemble de modèles de grands langages (LLM). Dit autrement, la solution permet de disposer d’une infrastructure hyperconvergée déjà totalement configurée et optimisée (au niveau matériel comme au niveau des frameworks et runtimes) pour l’IA que l’on peut déployer en un clin d’œil dans son datacenter ou à l’Edge.

Dans le détail, Nutanix GPT-in-a-Box s’appuie :

– Sur l’infrastructure Cloud privé/hybride de Nutanix avec notamment la fondation AOS avec ses modules Fichiers et Objets, l’hyperviseur AHV, une implémentation optimisée de Kubernetes avec support des GPU ;

– Des services Nutanix MLOps pour déployer en un clic les principaux frameworks open-source à commencer par les LLM Llama2 (de Meta), Falcon GPT (Apache) et MosaicML (désormais dans l’escarcelle Databricks)).

– Des CLI et interfaces pour simplifier l’instanciation de ces modèles par les data-scientists,

– La possibilité d’intégrer simplement aux workflows MLOps fournis d’autres modèles ML/GenAI.

« Alors que les organisations cherchent à concevoir et à déployer des solutions d’IA générative, ils se retrouvent à lutter pour équilibrer l’expertise approfondie requise pour installer, configurer et exécuter ces charges de travail avec des préoccupations concernant la sécurité de leurs données et la protection de la propriété intellectuelle de l’entreprise, et ce, tout en contrôlant les coûts » explique Greg Macatee, analyste de recherche principal, Groupe des systèmes d’infrastructure, des plateformes et des technologies d’IDC. « Avec GPT-in-a-Box, Nutanix offre à ses clients une solution clé en main et facile à utiliser pour leurs cas d’utilisation de l’IA, offrant aux entreprises qui luttent pour l’adoption de l’IA générative une voie facilitée pour le déploiement. »

