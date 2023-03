Le dernier rapport de Veeam dénote une tendance à passer du stockage dans le cloud au Backup as a service. En Europe, près de trois entreprises sur cinq sont concernées.

Spécialisé dans la sauvegarde, Veeam lance régulièrement des études sur les pratiques des entreprises en la matière. Selon son rapport « Cloud Protection Trends Report 2023 », 58 % des entreprises de la zone EMEA protègent aujourd’hui leurs données avec une solution de sauvegarde as-a-Service (BaaS) au lieu de se reposer sur le seul stockage dans le cloud.

L’un des précédents rapports de l’éditeur soulignait la même tendance. Selon le « Data Protection Trends Report 2023 », 81 % des répondants français prévoyaient d’utiliser des solutions de protection des données basées dans le cloud dans les 24 prochains mois.

L’étude a questionné dans le détail ce passage du stockage dans le cloud vers des services de BaaS.

Dans les études précédentes de Veeam, seuls 26 % des responsables IT envisageaient de déléguer en totalité les tâches relatives à la sauvegarde et à la protection de leurs données. La moitié des entreprises faisant appel à des services de BaaS restreignaient ces derniers la maintenance des serveurs et la mise à niveau des services et continuent à gérer elles-mêmes la plupart des tâches de sauvegarde, comme le monitoring, la prise en charge des alertes, la planification ou la restauration.

Mais les choses ont changé. Selon Veeam, une part croissante des entreprises commencent à déléguer ces tâches à des fournisseurs de services managés, des MSP.

Selon l’étude, l’adoption du BaaS est essentiellement motivée par le fait de ne plus avoir de mises à jour matérielles coûteuses à faire ni de coûts de maintenance (36% des répondants) devant l’accessibilité des sauvegardes de n’importe où (32%), la réduction de la simplicité (30%), la réduction de l’empreinte de l’infrastructure (30%). La flexibilité du paiement à l’usage (26%) arrive bien plus loin.

Selon Patrick Rohrbasser, Regional Vice President Southern Europe & Africa chez Veeam : « L’évolution de la protection moderne des données dans les entreprises semble avantager les solutions BaaS au profit du stockage dans le cloud traditionnel. Même si beaucoup d’acteurs sont encore réticents à confier la majorité des tâches liées à la sauvegarde et à la protection de leurs données à des tiers, ils sont néanmoins de plus en plus nombreux à adopter des solutions managées par des MSP ».

