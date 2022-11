Après Veeam Backup for Microsoft 365, l’éditeur ajoute à ses solutions de sauvegarde pour le SaaS Veeam Backup for Salesfoforce

Le spécialiste de la sauvegarde, dont le DG France était l’invité de Guy Hervier en juin dernier, annonce le lancement d’une solution dédiée à Salesforce.

Pour justifier cette nouvelle offre, il met en avant son rapport Veeam Salesforce Protection Trends Report 2022, rapport dans lequel les responsables informatiques pensent globalement que Salesforce doit être protégé de la même manière que tout autre système d’entreprise critique.

Un constat lié à l’historique des systèmes d’information. Lé CRM n’a longtemps pas fait partie des applications critiques. Ajourd’hui, il est devenu l’un des outils stratégiques de l’entreprise.

Veeam n’est bien sûr pas le seul acteur à proposer des solutions de sauvegarde pour Salesforce. On peut citer entre autres le service Metallic de Commvault destiné aux applications SaaS.

Mais ses solutions de sauvegarde sont bien connues des DSI et ses offres spécialisées sur les grands services SaaS sont de plus en plus recherchées par des entreprises désormais plus sensibilisées aux risques des solutions cloud (risques cyber, risques de malveillance interne, risques de services, risques géopolitiques, etc.) et aux problématiques de réversibilité.

Les fonctionnalités de Veeam Backup pour Salesforce :

> Restauration des enregistrements, hiérarchies, champs, fichiers et métadonnées de Salesforce.

> Déploiement sur site ou dans le cloud (AWS, Microsoft Azure…).

> Définition des planifications de sauvegarde granulaires et des paramètres de rétention au niveau de l’objet.

> Gestion de plusieurs instances Salesforce depuis une seule console.

> Synchronisation incrémentielle et planification flexible permettent de sauvegarder les données et métadonnées presque en continu.

> Exécution des politiques de sauvegarde et des tâches de restauration en quelques minutes à partir de l’interface graphique Veeam.

> Visualisation des versions des enregistrements et des métadonnées et comparaison avec la version de production.

> Restauration granulaire des objets liés à n’importe quel enregistrement, y compris les enregistrements parent/enfant.

Pour télécharger une version d’évaluation : Veeam Backup for Salesforce