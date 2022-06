Selon un récent rapport, 9 entreprises sur 10 ne protègent pas suffisamment leurs données. Face à la flambée des ransomwares et à la complexité d’un SI désormais hybride, comment peut-on moderniser la sauvegarde et la Data Protection à travers les clouds ? Thierry Lottin, DG de Veeam France est notre invité de la semaine.

La sauvegarde a toujours été un processus IT complexe à mettre en œuvre. La violence des nouvelles cyberattaques et la répartition des données dans un système d’information de plus en plus hybride et multicloud n’a fait qu’ajouter de la complexité. Il est désormais impératif de la réinventer, de la moderniser, de la penser différemment.

Pour discuter de ces nouveaux défis et des solutions à mettre en œuvre, Thierry Lottin, Directeur Général Veeam France est l’invité de la semaine de Guy Hervier. Née avec la révolution des VM et de la virtualisation, la solution Veeam a aussi dû s’adapter aux nouvelles réalités du monde IT. Thierry Lottin revient ainsi sur les principales difficultés posées par le cloud, sur les avantages et difficultés d’une sauvegarde cloud, sur les nouvelles solutions du moment et sur les annonces du VeeamON. Il revient aussi sur l’impact du conflit Ukrainien pour sa société.