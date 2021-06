La course au cloud dans laquelle sont actuellement engagées un nombre toujours plus grand d’entreprises a pris un nouveau virage ces derniers mois à en juger par la popularité notable dont jouissent les applications cloud-native. Cette tendance se précise depuis le début de la crise sanitaire car ces applications ont fait preuve de l’agilité et des performances indispensables aux entreprises pour surmonter cette période difficile et maintenir à flot leur activité. L’exemple le plus frappant est sans doute le succès foudroyant de l’application de visioconférence Zoom, qui a su absorber une multiplication par 30 du nombre d’utilisateurs quotidiens en avril dernier sans flancher.

A l’heure actuelle, pour des acteurs du cloud comme Alibaba, les applications cloud-native et les technologies de containers comme Kubernetes ou Docker sur lesquelles elles s’appuient représentent la nouvelle interface du cloud computing car elles répondent aux besoins d’agilité des entreprises ; d’où leur adoption croissante.

Pourtant, contrairement à la protection des applications « traditionnelles » qui s’est considérablement améliorée ces derniers temps, suite à une prise de conscience globale, les applications cloud-native sont encore trop faiblement protégées par les entreprises qui n’y pensent pas stratégiquement ou ne savent pas comment procéder. Afin de consolider leur base applicative dans le cloud, les entreprises doivent prendre conscience du réel intérêt pour elles de choisir des solutions modernes de protection des données adaptées aux technologies de containerisation.

Le succès des applications cloud-native

Après la vague qui a soutenu la virtualisation comme stratégie technologique de premier plan, les entreprises investissent à présent de plus en plus dans le cloud et dans les nouvelles technologies comme l’open source, une valeur montante qui soutient le déploiement des technologies de supervision et d’orchestration.

C’est sur ces dernières innovations que les entreprises vont désormais déployer des architectures en micro-services, reposant sur les containers. Cette nouvelle vague technologique majeure répond aux enjeux de résilience, d’agilité et d’évolutivité dont toutes les entreprises ont besoin. Pour y faire face, l’infrastructure doit impérativement faire preuve de souplesse en termes de capacité et être capable de monter et descendre en puissance rapidement en fonction des besoins. Or, une telle souplesse est impossible à obtenir avec des applications trop anciennes sans coûter extrêmement cher et être véritablement fiable dans le temps.

A quoi tient la révolution des containers et micro-services ?

Initialement, les containers étaient censés faciliter le quotidien des développeurs en leur permettant de développer leur code avec une portabilité complète, indépendamment de l’environnement sur lequel le code a été élaboré, sans que cela cause des problèmes de compatibilité. L’argument principal en faveur des containers était donc l’indépendance qu’ils conféraient face aux infrastructures sous-jacentes. De plus, les containers sont beaucoup plus faciles à relancer que les machines virtuelles mais en contrepartie, il est impossible de récupérer les données qui étaient dessus avant.

L’utilisation des containers s’accompagne d’une question déterminante : stateless ou stateful ? Dans le mode stateless, le container n’est qu’un environnement d’exécution et n’héberge pas les données, il n’est donc pas utile de préserver son état ni de se poser la question de la consistance de ses données. Mais face à l’engouement pour les containers et leurs avantages, les entreprises se sont intéressées à la façon de les utiliser pour gérer les données, en suivant le mode stateful, dans lequel les containers contiennent des données qu’il faut sauvegarder pour disposer d’un exemplaire de secours en cas de besoin. Ce mode impose une réflexion sur la façon de mieux protéger les applications cloud native, les containers et les micro-services sur lesquels elles s’appuient.

Protéger les applications cloud-native : un enjeu majeur

Si les entreprises ont suivi en masse la tendance d’adoption des containers et micro-services, elles sont encore très peu à se soucier de la protection des applications dans ce nouveau système. Pourtant, la structure des applications cloud-native, souvent composée d’une centaine de composants – ou plus – incluant des containers, devient indispensable à protéger. Kubernetes permet de découvrir automatiquement la totalité des composants d’une application, ce qui change radicalement la façon de protéger les données dans un tel environnement.

Aujourd’hui, les solutions de protection basées sur une méthodologie traditionnelle, c’est-à-dire qui adresse les composants de façon individuelle, sont capables de protéger les données mais se révèlent inutilisables pour la restauration, car elles ne fournissent pas le contexte global de l’application, de sa structure et ne permettent pas de se resservir des données ultérieurement. Que les entreprises aient choisi le mode stateless ou stateful, elles doivent pouvoir redéployer la structure d’un environnement Kubernetes à un autre et protéger leurs applications même si les données sont situées sur un repository indépendant. Pour cela, elles ont besoin d’une solution adaptée, qui protège leurs applications cloud-native dans Kubernetes, dans la totalité de leurs composants, et qui permettent de les restaurer et de les livrer dans leur intégralité.

Alors que la crise sanitaire continue de perturber les activités des entreprises à travers le monde et force les habitudes de travail à évoluer à long terme, l’adoption des applications cloud-native n’est pas prête de diminuer. Afin que ce nouveau pan d’infrastructures sur lesquelles les entreprises s’appuient reste solide et durable, il est essentiel de diffuser au maximum le message de l’importance de la protection de ces applications, pour susciter une véritable prise de conscience de la part des entreprises et les inciter à choisir des solutions de protection adaptées. Les entreprises qui s’appuient sur les containers et micro-services ont besoin de solutions d’orchestration complètes, pour pouvoir à la fois assurer une consistance des données, les sauvegarder et les migrer d’un environnement à un autre.

___________________

Par Stéphane Berthaud, Directeur, directeur commercial technique, Veeam France et Afrique