Aujourd’hui, même les sauvegardes classiques ne sont plus une protection contre les ransomwares. Il faut de nouvelles défenses et de nouvelles pratiques. Pour en discuter, Patrick Rohrbasser, Regional Vice President Europe du Sud et Afrique de Veeam, est l’invité de la semaine de Guy Hervier.

Considéré comme l’un des leaders de la sauvegarde/restauration, Veeam est un éditeur en pleine transition qui s’est fait un nom en repensant le « backup » pour un monde de VMs. Rachetée par Insight Partners en 2020, elle doit désormais se réinventer alors que les infrastructures s’appuient de plus en plus sur Kubernetes et les containers, que le cloud métamorphose la gestion des sauvegardes et que la menace des ransomwares impose de nouvelles bonnes pratiques et de nouveaux mécanismes de défense.

Patrick Rohrbasser, Regional Vice President Europe du Sud et Afrique de Veeam est notre invité de la semaine. Avec lui, nous évoquons comment lutter contre les ransomwares et quels nouveaux boucliers Veeam proposent aux entreprises pour contrer ces ennemis numéro 1 des SI. Mais cet entretien est aussi l’occasion d’évoquer la sortie de Veeam V11 et de revenir sur les annonces de la conférence VeemON qui s’est tenue en mai dernier.