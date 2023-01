Les entreprises prennent (enfin) conscience des risques liés à leurs déploiements SaaS tels que Microsoft 365. Sur le terrain, elles utilisent de plus en plus des solutions de sauvegarde « as a service » pour protéger leur patrimoine informationnel dans le Cloud.

Avec les logiciels en mode SaaS et les plateformes SaaS, bien des entreprises ont pris la mauvaise habitude de faire entièrement confiance au fournisseur du service pour assurer la résilience de leurs données. Une mauvaise pratique qui a joué des tours à bien des DSI lorsque, par exemple, des ransomwares se sont mis à s’attaquer aux données clouds, lorsque les datacenters du fournisseur ont pris feu, lorsque le fournisseur cloud a mis la clé sous la porte ou lorsqu’il a été question plus simplement de finalement changer de solution SaaS.

Une étude de l’éditeur Veeam, spécialisé dans la sauvegarde et protection des données, parue début janvier dresse un panorama de l’utilisation des solutions de sauvegarde tierces et de Backup-as-a-Service (BaaS). Selon l’une de ses conclusions, plus de trois entreprises sur quatre (78 %) les ont désormais mises en œuvre pour sauvegarder les données stockées sur Microsoft 365, sans doute l’un des services SaaS les plus populaires au monde. Seulement 3% des entreprises pensent que la « résilience » de Microsoft 365 annule tout besoin de sauvegarde. Une prise de conscience plutôt salutaire.

Plus globalement, près de 4 professionnels chargés de la sécurité sur 5 envisageraient aujourd’hui d’utiliser la sauvegarde et la protection des données dans le cloud au cours de l’année à venir.

A contrario, le même rapport souligne qu’environ encore un tiers des entreprises sous-estiment l’importance de sauvegarder leurs données stockées dans le cloud.

De même 34 % des organisations pensent encore que leurs fichiers partagés et hébergés dans le cloud n’ont pas besoin d’être sauvegardés, un chiffre qui descend à 15% pour les bases de données.

Sans surprise, l’étude de Veeam met en avant les avantages liés au recours à des solutions externes, notamment en termes de disponibilité et de récupération des données. La facilité de mise en œuvre de solutions de Backup-as-a-Service (BaaS) et de Disaster Recovery-as-a-Service (DraaS) devrait conforter cette alternative.

