Broadcom continue son grand nettoyage des anciennes divisions de VMware. Sauf rebondissement peu probable, KKR va racheter la division EUC de VMware pour 4 milliards de dollars.

A l’annonce de la grande réorganisation consécutive à l’acquisition de VMware pour 61 milliards de dollars, il était apparu comme une évidence que Broadcom n’avait que faire des produits VMware éloignés des problématiques d’infrastructure et particulièrement des plateformes Horizon (solutions de virtualisation des postes de travail) et Workspace One (solutions d’Unified Enterprise Mobility), les deux piliers de l’ancienne division EUC (End User Computing) de VMware.

Broadcom n’aura finalement pas mis bien longtemps à trouver un repreneur à ces plateformes phares de la mobilité d’entreprise et des applications de « Bureau à distance ».

Le fonds d’investissement américain KKR annonce un accord définitif avec Broadcom pour l’acquisition de la division EUC pour 4 milliards de dollars.

KKR est un des plus grands fonds mondiaux aux domaines d’activité les plus variés. En matière d’IT, KKR possèdent notamment BMC, Barracuda, Cloudera, ContentSquare, Darktrace, GTR, KnowBe4, Magic Leap, Outsystems, ainsi que les entreprises françaises CEGID et Devoteam.

Selon le communiqué de la société américaine, la division EUC va rapidement devenir une entreprise autonome à part entière dont on ignore encore le nom.

« Workspace ONE et Horizon sont des plateformes de tout premier plan, choisies par de nombreuses entreprises parmi les plus importantes au monde pour créer des espaces de travail numériques transparents et sécurisés, avec une interopérabilité entre des piles technologiques de plus en plus compliquées », explique Bradley Brown, directeur général de KKR pour justifier l’acquisition. « Nous voyons un grand potentiel de croissance pour la division EUC en renforçant cette équipe talentueuse, en investissant dans l’innovation produit, en offrant l’excellence aux clients et en construisant des partenariats stratégiques. »

Une chose est sûre, la grande entreprise de démolition de VMware entamée par Broadcom se poursuit à vitesse grand V après l’abandon de 56 produits, l’abandon des licences perpétuelles et maintenant la vente d’Horizon et Workspace One.

Un deal qui confirme un début d’année agité dans l’univers IT avec de grosses sommes engagées après l’acquisition de Juniper Networks par HPE pour 14 milliards de dollars et celle d’Ansys par Synopsys pour 35 milliards de dollars.

À lire également :