Pas d’IA sans données. Pas de données sans stockage. Pas de stockage moderne sans intelligence… Guillaume de Landtsheer, Directeur Général, de NetApp France est notre invité de la semaine.

Depuis de nombreuses années déjà, NetApp se présente bien plus comme un acteur de la donnée que comme un acteur du stockage. Après tout, le stockage est le support de la donnée et joue un rôle majeur dans sa préservation, sa protection, mais aussi son utilisation. Avec le Cloud et l’IA, les besoins d’utilisation de la donnée se sont transformés, diversifiés, distribués, mais surtout intensifiés.

Pour évoquer les enjeux actuels et comment ces tendances transforment les technologies de NetApp et la vision de ce leader du stockage et de la data, Guillaume de Landtsheer, Directeur Général, de NetApp France est l’invité de la semaine de Guy Hervier.

Ensemble, ils évoquent les évolutions du stockage au fil des années avec l’arrivée du Cloud, de l’Edge et maintenant de l’IA. Notre invité partage sa vision sur l’évolution de l’IA, établissant des parallèles intéressants avec l’histoire du cloud. Il aborde également les récents partenariats stratégiques de NetApp, notamment avec des acteurs majeurs comme Lenovo et NVIDIA.

L’occasion de revenir aussi sur les défis et opportunités du stockage à l’ère du cloud hybride et de l’edge computing et de rappeler la position unique de NetApp dans cet écosystème en constante évolution. Sans oublier bien sûr les sujets brûlants que sont le cloud souverain, le stockage as-a-service, et l’avenir des datacenters dans une ère de sobriété numérique…

    

