Face à l’évolution rapide de l’intelligence artificielle, l’Union européenne franchit un pas décisif avec l’accord sur sa loi européenne sur l’IA ou AI Act. Cette réglementation pionnière vise à encadrer le développement de l’IA tout en préservant les valeurs éthiques et les droits humains. Mais elle pointe aussi sur l’importance de la donnée, sa gouvernance mais aussi l’intelligence et la sécurité des infrastructures qui la stocke.

Il ne fait aujourd’hui plus de doute que l’intelligence artificielle (IA) est une technologie révolutionnaire offrant de nombreuses opportunités pour le progrès sociétal. Mais elle soulève également de nombreuses questions éthiques. Au sein des instances dirigeantes de l’Union européenne (UE), l’IA et la gestion des données sont aujourd’hui des priorités majeures pour réussir collectivement la transition vers une économie plus numérique et résiliente. Son importance stratégique nécessite donc une réglementation appropriée.

Le 21 avril 2021 à Bruxelles, la Commission européenne avait franchi une étape importante en présentant sa proposition de nouvelle réglementation de l’IA au sein des États membres de l’UE. Finalement, le 9 décembre 2023, le Conseil et le Parlement européens ont conclu un accord provisoire sur la proposition de règles harmonisées sur l’IA, connue sous le nom de loi sur l’IA. Cet accord historique représente un grand pas vers l’avenir.

Cette réglementation innovante et ambitieuse est la première du genre, tant au niveau européen que mondial. Elle résulte de réflexions approfondies sur des questions telles que la responsabilité civile et la propriété intellectuelle de l’IA, ainsi que le cadre juridique nécessaire pour garantir le respect des droits humains fondamentaux sans discrimination. Son objectif est d’établir une législation commune au sein de l’UE afin de prévenir les dérives éthiques et de construire une IA de confiance, capable de garantir la sécurité et les droits fondamentaux des personnes et des entreprises, tout en favorisant l’adoption, l’investissement et l’innovation dans de multiples domaines. En d’autres termes, il s’agit de trouver un équilibre entre croissance et régulation qui favorisera le développement de l’IA dans l’écosystème technologique européen.

L’impératif de l’infrastructure intelligente de données pour les entreprises

Dans ce contexte, il est essentiel de souligner que les entreprises qui se conformeront à cette loi en construisant des infrastructures intelligentes de données seront non seulement plus compétitives, mais aussi plus vertueuses à l’avenir. En respectant les exigences de cette réglementation, elles pourront garantir la sécurité, la robustesse, la transparence, l’efficacité et la non-discrimination de leurs systèmes d’IA, tout en favorisant l’innovation et l’investissement dans ce domaine. La réglementation, qui devrait entrer en vigueur deux ans après son adoption, prévoit des sanctions pour les violations de la loi sur l’IA, basées sur un pourcentage du chiffre d’affaires annuel mondial de l’entreprise contrevenante de l’exercice précédent ou un montant prédéterminé, le montant le plus élevé étant retenu. Les entreprises ou organisations basées en Europe ou travaillant avec elle devront tester et évaluer tous les systèmes d’intelligence artificielle avant de les mettre sur le marché, et elles devront obtenir une certification correspondante en fonction du niveau de risque établi.

Parallèlement à cette réglementation, l’adoption d’infrastructures intelligentes de stockage solides est un autre élément clé pour le développement de l’IA. Que ce soit en utilisant l’apprentissage automatique pour identifier des tendances à grande échelle ou l’apprentissage profond pour des modèles d’action basés sur une perception automatique, les systèmes d’IA ont en commun la nécessité de gérer et de consommer de grandes quantités de données. Les entreprises travaillant dans le domaine de l’IA doivent bénéficier d’une exécution simplifiée et d’un parcours clair pour leurs multiples données.

Le stockage des données sur des infrastructures intelligentes est donc un élément essentiel pour l’avenir de l’IA, et les entreprises qui sauront l’intégrer efficacement se démarqueront sur le marché compétitif de demain.

____________________________

Par Guillaume de Landtsheer, Directeur Général de NetApp France

À lire également :