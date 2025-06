En PME, chaque cyberattaque exige réactivité et clarté : transparence, outils simples et formation des équipes à la cybersécurité deviennent les meilleurs remparts. Car l’impact d’une attaque informatique s’étend au-delà des systèmes, bouleversant la confiance des clients et la continuité d’activité. La coordination des actions de communication et le renforcement progressif de la cybersécurité deviennent essentiels pour pérenniser l’entreprise.

Une cyberattaque peut bouleverser bien plus que les systèmes informatiques d’une entreprise. Elle affecte son image, ses clients, son fonctionnement quotidien. Pour une TPE ou une PME, ce genre d’incident peut mettre en péril toute l’activité si une réaction structurée n’est pas rapidement mise en œuvre. Pourtant, même sans expertise technique interne, il est possible de rebondir.

Communiquer efficacement en interne et en externe

Une attaque informatique ne se gère pas uniquement avec des logiciels ou des mesures techniques. La manière dont vous communiquez joue un rôle déterminant dans la maîtrise de la crise.

Informer les parties prenantes internes

Les premiers concernés par une attaque sont vos collaborateurs. En cas d’incident, informez rapidement l’ensemble des équipes concernées : les dirigeants, bien sûr, mais aussi les salariés qui utilisent les systèmes compromis. Une communication claire permet d’éviter la propagation de fausses informations, de rassurer et d’impliquer les personnes dans la résolution de la crise. Un simple email ou une réunion d’urgence peut suffire à transmettre les mesures à adopter (ne plus utiliser certaines applications, changer les mots de passe, séparer les usages personnels et professionnels etc.).

Gérer la communication externe

Lorsque les données de clients ou de partenaires sont susceptibles d’avoir été compromises, il est fondamental de préparer une communication officielle. Là encore, la transparence sera votre meilleur atout. Informer vos clients avec honnêteté sur la nature de l’incident et sur les mesures prises pour y remédier limitera les pertes de confiance. Dans certains cas, une déclaration aux autorités (comme la CNIL en cas de fuite de données personnelles) est une obligation légale.

Adopter une posture de transparence

Dans un contexte où la confiance est un levier de compétitivité, choisir la transparence peut transformer une situation de crise en opportunité. De nombreuses entreprises ayant publiquement assumé une faille de sécurité ont, à terme, renforcé leur image de marque. À l’inverse, les entreprises qui tentent de cacher une attaque s’exposent à des désastres en termes de communication. Le mot d’ordre c’est de communiquer rapidement, honnêtement, et rester disponible pour répondre aux interrogations.

Renforcer la cybersécurité et prévenir les futures attaques

Une fois la communication de crise gérée, il est temps d’agir pour que cela ne se reproduise plus. La priorité doit être donnée au renforcement de votre sécurité numérique à tous les niveaux.

Auditer les systèmes et renforcer la sécurité

Il est essentiel de comprendre comment l’attaque a pu avoir lieu. Cela passe par un audit de sécurité approfondi de votre système d’information. Ce diagnostic doit identifier les failles utilisées par les cybercriminels (mises à jour absentes, mauvaises configurations, défauts de sauvegarde…). Une fois ces points identifiés, il faut les corriger et envisager des investissements ciblés, comme un antivirus plus performant, un pare-feu renforcé ou des outils de supervision.

Sensibiliser et former les équipes

Une entreprise peut avoir les meilleurs outils de cybersécurité, mais s’ils ne sont pas accompagnés d’une vigilance humaine, leur impact restera limité. Il est donc essentiel de former l’ensemble des équipes. Cela peut passer par des sessions de sensibilisation sur les emails piégés, les mots de passe sécurisés, ou encore la gestion des supports amovibles. Des prestataires proposent des formations adaptées aux TPE et PME, dans un format accessible, clair et ancré dans les réalités du terrain.

Mettre en place une réponse aux incidents efficace

Chaque minute compte lors d’une attaque. Disposer d’un plan de réponse documenté, révisé et testé régulièrement est indispensable. Ce plan doit prévoir qui contacter, quelles décisions prendre en priorité, et comment isoler les systèmes infectés. Il peut être utile de s’appuyer sur des partenaires extérieurs, comme un SOC managé ou un service d’astreinte cyber.

Appliquer des mesures simples et rapides

Même sans budget conséquent, certaines bonnes pratiques peuvent faire la différence. L’activation de la double authentification, la définition de mots de passe complexes et leur renouvellement régulier, la limitation des droits d’accès aux ressources, ou encore la réalisation de sauvegardes régulières, sont autant d’actions à la portée de toute entreprise. Ce sont souvent les gestes les plus simples qui permettent d’éviter les situations les plus critiques.

Clore une cyberattaque, c’est beaucoup plus que restaurer des fichiers. C’est rétablir la confiance, capitaliser sur l’expérience acquise, et construire une démarche de cybersécurité solide et accessible, même avec des moyens limités.

____________________________

Par Ahmed Bouaziz, CTO Numeryx