Souvent perçue comme une contrainte, la directive européenne NIS2, qui entre pleinement en application en 2025, impose de nouvelles obligations en matière de cyber-résilience. Pourtant, elle offre aussi aux PME un levier de transformation pour renforcer leur gouvernance, se structurer, gagner en compétitivité et devenir des partenaires de confiance.

84 % des PME européennes se disent préoccupées par les cybermenaces, mais moins d’un tiers disposent d’un plan de réponse. Face à l’intensification des cybermenaces, la directive NIS2 marque une avancée majeure en matière de cybersécurité à l’échelle européenne. Adoptée en janvier 2023, la directive NIS 2 sera pleinement en vigueur en France pour les entreprises concernées à partir du 17 avril 2025, une fois tous les textes de transposition promulgués. Elle remplace la directive NIS de 2016 en élargissant considérablement son champ d’application et en durcissant les exigences.

Les entreprises dites “essentielles” et “importantes” sont désormais soumises à un corpus d’obligations précises : politique de gestion des risques, dispositifs de réponse aux incidents, plans de continuité, procédures de signalement, contrôles réguliers, audit de sécurité, et pilotage renforcé de la gouvernance cyber. Les sanctions en cas de manquement sont substantielles, avec des amendes pouvant atteindre plusieurs millions d’euros, et une responsabilité directe des dirigeants est désormais engagée.

Un changement de paradigme pour les PME

Contrairement à une idée reçue, les grandes entreprises ne sont plus les seules concernées. Un grand nombre de PME innovantes, jusque-là en dehors du radar réglementaire, entrent désormais dans le périmètre de NIS2. Ce changement profond impose une prise de conscience immédiate et une montée en maturité accélérée. Les secteurs concernés couvrent un large spectre : infrastructures numériques, santé, industrie, transport, alimentation, gestion des déchets, services financiers ou encore recherche.

Mais au-delà du caractère obligatoire, cette directive constitue un véritable levier stratégique. Se conformer à NIS2, c’est formaliser des processus, clarifier les responsabilités, cartographier ses actifs critiques et renforcer la résilience de son système d’information. C’est également une manière de répondre à la pression croissante des donneurs d’ordre, qui exigent des garanties de sécurité tout au long de la chaîne de sous-traitance. L’effet domino de NIS2 pousse donc toutes les entreprises, même indirectement concernées, à se préparer.

Conformité rime avec structuration et innovation

La mise en conformité avec NIS2 ne se limite pas à cocher des cases réglementaires. Elle impose une dynamique de fond. L’élaboration d’une politique de sécurité claire, la désignation d’un responsable de la cybersécurité, la formation des équipes, la revue des contrats fournisseurs et la mise en place de mécanismes de supervision deviennent des prérequis.

Ce travail de structuration est aussi l’occasion d’améliorer les processus internes, d’optimiser la gestion des risques, et de rationaliser les investissements technologiques. En intégrant les objectifs de sécurité dès la conception des projets, les entreprises renforcent leur efficacité opérationnelle tout en maîtrisant leurs budgets. La conformité devient alors un moteur de transformation digitale, et non un simple coût réglementaire.

Un accompagnement nécessaire pour franchir le cap

Se mettre en conformité avec NIS2 demande du temps, des compétences spécifiques et une méthodologie rigoureuse. L’écosystème réglementaire européen est complexe, et la directive NIS2 interagit avec d’autres cadres comme le RGPD, DORA ou encore les normes ISO. Pour les PME, souvent dépourvues d’équipe dédiée, s’appuyer sur un cabinet de conseil expert permet de gagner en efficacité et en sérénité.

Un accompagnement structuré permet de construire une trajectoire de conformité réaliste et alignée sur les enjeux métier. Audit de maturité, analyse d’écart, plan d’action personnalisé, renforcement des dispositifs existants et suivi continu sont les piliers d’une approche réussie. L’objectif est d’atteindre un haut niveau de cyber-résilience, tout en maintenant la performance et l’agilité propres aux structures innovantes.

Par l’équipe GRC de Synetis

