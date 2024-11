Dans un contexte où les cyberattaques se multiplient, le recours à des SOC managés s’impose pour de nombreuses entreprises. Mais comment bien choisir son partenaire et quels sont les critères différenciants à évaluer ?

Dans un contexte où les cybermenaces se multiplient et se complexifient, assurer la sécurité des systèmes d’information est devenu une nécessité incontournable. Au cours des derniers mois, de nombreuses entreprises ont été visées par des attaques ciblées, visant à exfiltrer les données personnelles de leurs clients (comme SFR, Oscaro, Sport 2000, et plus récemment Free).

Dans ce cadre, les SOC (Security Operation Centers) jouent un rôle déterminant. Internaliser intégralement cette supervision n’est pas approprié pour toutes les structures et le le choix d’un prestataire en SOC managés doit être sélectionné avec attention. Voici quelques critères essentiels pour sélectionner un partenaire de confiance pour vous accompagner.

1/ Expertise et Réputation

Lorsqu’il s’agit de sélectionner un prestataire de SOC managé, la première étape consiste à évaluer son expertise et sa réputation. Dans un domaine aussi dynamique et exigeant que la cybersécurité, la fiabilité d’un partenaire peut faire la différence entre une protection robuste et une vulnérabilité persistante. Il est donc pertinent de commencer par consulter les avis et témoignages disponibles sur l’entreprise, notamment ceux relatifs à ses prestations SOC.

Un autre aspect fondamental réside dans les qualifications et les certifications détenues par le personnel du SOC. Des certifications reconnues, telles que l’ISO 27001 pour les systèmes de management de la sécurité de l’information, le CISSP (Certified Information Systems Security Professional) ou des formations spécifiques aux opérations SOC, témoignent d’un niveau élevé de compétence et d’engagement envers les meilleures pratiques de l’industrie. Cela vous assure que les équipes sont non seulement formées, mais aussi régulièrement mises à jour sur les évolutions technologiques et les nouvelles menaces.

La composition de l’équipe est également un facteur déterminant. Est-elle constituée principalement de profils expérimentés ou compte-t-elle une majorité de juniors ? Une équipe bien équilibrée, alliant expérience et fraîcheur d’idées, est souvent le meilleur gage d’efficacité. Les analystes seniors peuvent apporter des perspectives stratégiques et des solutions éprouvées, tandis que les profils plus jeunes peuvent introduire des approches innovantes et réactives.

L’ancienneté et la maturité du SOC constituent également des éléments essentiels à considérer. Un SOC établi depuis plusieurs années aura sans doute développé des processus plus robustes et un savoir-faire consolidé, ce qui peut se traduire par une réactivité accrue face aux incidents et une meilleure gestion des risques. Par ailleurs, l’expérience accumulée au fil du temps permet au SOC d’affiner ses méthodes et de mieux anticiper les menaces émergentes.

Enfin, un indicateur supplémentaire de la crédibilité d’un SOC est le nombre de clients que celui-ci prend en charge. Un prestataire avec un large éventail de clients, particulièrement dans des secteurs variés, démontre sa capacité à s’adapter aux besoins spécifiques de différentes entreprises et à gérer une diversité de scénarios de sécurité. Cela peut également indiquer une réputation solide sur le marché, renforçant ainsi votre confiance dans leur capacité à protéger vos systèmes d’information.

2/ Technologies et Outils

Parmi les technologies incontournables du SOC nous retrouvons :

– Les systèmes de gestion des informations et des événements de sécurité (SIEM) ;

– Les solutions de détection et de réponse étendues (XDR) ;

– Des solutions sur les systèmes de détection de réseau (NDR) ;

– Des solutions de détection et de réponse sur les endpoints (EDR) ;

– Des solutions anti-phishing.

Chacune de ces technologies joue un rôle crucial dans l’identification et la gestion des menaces.

Il est également pertinent de vérifier si le prestataire entretient des partenariats stratégiques avec des éditeurs de solutions de sécurité reconnus. Ces partenariats peuvent fournir un accès privilégié à des technologies de pointe et à des mises à jour fréquentes, renforçant ainsi l’efficacité du SOC. De plus, un prestataire ayant des relations solides avec les leaders du marché est souvent en mesure de proposer des solutions intégrées qui garantissent une réponse coordonnée aux menaces.

Un autre facteur déterminant est la durée d’exploitation des solutions par le prestataire. Une expérience solide avec des technologies spécifiques permet de mieux comprendre leurs subtilités et d’optimiser leur utilisation dans votre environnement. En effet, un prestataire qui a déjà une expérience avérée dans le déploiement de solutions similaires sera plus apte à adapter ces outils à vos besoins spécifiques et à anticiper les défis potentiels.

Enfin, il est crucial de se renseigner sur l’offre de services intégrée du prestataire. Propose-t-il des solutions de sécurité complémentaires qui répondent à tous vos besoins ? Par exemple, bien que plus onéreux, un service qui combine des services de détection des menaces (SOC) et de réponse aux incidents (CERT) peut offrir une protection plus complète, adaptée à des structures à forts enjeux.

3/ Approche Personnalisée

Chaque entreprise a ses propres caractéristiques, ce qui rend essentielle une approche sur mesure. Votre prestataire doit être en mesure de mener une analyse approfondie de votre organisation, de votre infrastructure technique et de vos pratiques de sécurité existantes. L’évaluation initiale devrait également prendre en compte votre culture d’entreprise, car cela peut influencer l’acceptabilité des mesures de sécurité proposées. Il sera ainsi plus à même de vous proposer des solutions de sécurité adaptées à vos besoins.

Il est également crucial de déterminer si vous préférez une offre personnalisée, qui pourrait impliquer des coûts plus élevés mais offrir une protection plus ciblée, ou une solution standard qui pourrait convenir à des besoins moins spécifiques. Une offre personnalisée peut inclure des niveaux de service adaptés, des types de surveillance spécifiques garantissant ainsi une protection optimale.

4/ Transparence et Communication

La transparence est essentielle pour établir une relation de confiance avec votre prestataire de SOC managé. Le prestataire doit s’engager à fournir des rapports réguliers et détaillés sur les incidents de sécurité, les évaluations des risques et les performances du service (KPI). Ces rapports doivent être compréhensibles et présentés de manière à faciliter la prise de décision.

Des réunions régulières, qu’elles soient hebdomadaires, mensuelles ou encore trimestrielles (suivant votre niveau de service) doivent être organisées pour discuter des incidents récents et des améliorations à apporter. Ces échanges favorisent un dialogue constructif et permettent d’ajuster les stratégies en fonction des menaces.

En outre, la fréquence des mises à jour sur l’état de la sécurité doit être intégrée dans l’évaluation des coûts. Une communication proactive sur les menaces émergentes et les mises à jour de sécurité renforce non seulement la collaboration mais aide également votre entreprise à rester informée des meilleures pratiques à adopter.

5/ Support et Réactivité

La rapidité d’intervention est cruciale dans le domaine de la cybersécurité. Il est impératif que votre prestataire dispose d’une équipe d’experts disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour gérer les alertes et incidents de sécurité. Les délais de réponse doivent être clairement établis dans les SLA (Service Level Agreements), qui doivent répondre à vos attentes en termes de traitement des incidents.

Il est également essentiel d’évaluer la cohérence du processus d’escalade du prestataire. En cas de crise, un bon SOC doit être capable de mobiliser rapidement des ressources supplémentaires et d’engager les bonnes personnes pour contenir et résoudre l’incident.

Un bon support ne se limite pas à la gestion des crises, mais doit également inclure un suivi post-incident pour comprendre les causes profondes et adapter les mesures de sécurité en conséquence. Il conviendra ainsi de vérifier s’il y a une nécessité d’étendre la couverture de détection via de nouvelles règles/technologies. Cela garantit une amélioration continue et une capacité à faire face aux menaces futures.

6/ Formation

La technologie à elle seule ne peut garantir la sécurité de vos systèmes d’information. Un prestataire de SOC managé doit impérativement assurer la formation continue de ses équipes sur les nouvelles technologies et les menaces en constante évolution. Cela est essentiel pour garantir que ses analystes disposent des compétences nécessaires pour répondre de manière efficace et rapide aux incidents de sécurité.

Il est donc pertinent de s’interroger sur l’existence d’un plan de formation régulier pour les analystes au sein du SOC managé. Une telle initiative est cruciale, car un SOC bien formé sera en mesure de fournir des conseils éclairés et adaptés, renforçant ainsi la sécurité de votre infrastructure.

En investissant dans la formation, le prestataire s’assure que ses équipes sont à jour sur les dernières tendances en matière de cybersécurité, qu’il s’agisse de nouveaux outils, de techniques d’attaque émergentes ou de meilleures pratiques en matière de prévention et de réponse.

7/ Coût et Valeur Ajoutée

Enfin, il est crucial de ne pas se laisser uniquement guider par le prix lors du choix d’un prestataire. L’évaluation du retour sur investissement (ROI) est essentielle. Prenez en compte la valeur ajoutée que le prestataire peut vous apporter en matière de réduction des risques, de conformité réglementaire et de protection des données sensibles.

Il est important de garder à l’esprit qu’une crise cyber peut engendrer des coûts considérables, tant financiers, qu’en termes de réputation. En faisant appel à un prestataire de SOC managé, vous pouvez bénéficier d’une solution potentiellement plus économique, qui inclut des ressources et des expertises que vous ne pourriez pas vous permettre en interne.

Adoptez une approche axée sur la valeur en évaluant non seulement les coûts immédiats, mais aussi les bénéfices à long terme d’une protection proactive et efficace. Cela vous permettra de choisir un service qui contribue véritablement à votre sécurité globale, tout en renforçant la résilience de votre entreprise face aux cybermenaces.

Pour conclure

Le choix d’un prestataire de SOC managé est une décision stratégique qui peut avoir un impact significatif sur la sécurité de votre organisation. En prenant le temps d’évaluer ces critères avec rigueur, vous serez en mesure de sélectionner un partenaire qui répond non seulement à vos besoins actuels, mais qui s’engage également dans une démarche proactive face aux défis futurs de la cybersécurité. Il est fondamental de ne pas se limiter au coût de la prestation, mais de prendre en compte l’ensemble des avantages offerts par un SOC.

Dans un paysage numérique en perpétuelle évolution, un prestataire de confiance est un atout indispensable pour votre entreprise.

Par Ronan Marzin, SDM et Ops Lead du SOC chez Synetis

