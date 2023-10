Le ransomware… Cyber-ennemi public numéro 1 des entreprises. Mais qu’est-ce qui pousse réellement ces cybercriminels à agir ainsi ? Et quelles sont les implications pour ceux qui se retrouvent pris dans leurs filets ? Voici les dessous de ces menaces numériques et les enjeux qu’elles représentent pour les entreprises et les individus.

Ces dernières années, le monde est le témoin d’une augmentation significative des menaces cyber et attaques par ransomware perpétrées par des groupes de pirates informatiques. Ces attaques, qui visent à chiffrer les données des victimes et à exiger une rançon en échange de leur restitution, ont attiré l’attention des médias, des entreprises et des experts en sécurité informatique. Mais quelles sont vraiment leurs motivations ? Et quels sont les enjeux rencontrés par les victimes de ces attaques ?

Quand le gain financier ne suffit plus

La principale motivation, qui se trouve derrière la majorité des attaques de ransomware, est – sans beaucoup de surprise – le gain financier. Les groupes criminels utilisent ces attaques comme un moyen de générer des profits substantiels en exploitant la vulnérabilité des systèmes informatiques, et en forçant les victimes à payer une rançon en échange de leurs données chiffrées.

Plutôt que de simplement chiffrer les données en échange d’une rançon, certains acteurs malveillants dérobent également ces informations dans le but d’espionner la victime. En permettant l’accès à des données sensibles et/ou confidentielles, l’espionnage émerge comme une motivation croissante parmi les groupes de cybercriminels.

D’autres groupes de pirates ransomware se disent agir pour des motifs politiques ou idéologiques. Ils peuvent alors, par exemple, cibler des institutions gouvernementales ou des entreprises qu’ils estiment représenter des intérêts et valeurs contraires aux leurs, et à ceux de leurs pays ou religions. Ces attaques visent à perturber les opérations de l’entité ciblée, et à faire valoir leurs revendications aux yeux de tous.

Protéger les victimes : analyse des enjeux et de la portée des incidents

Les attaques ransomware ont, bien malheureusement, de multiples conséquences sur leurs victimes. Elles risquent, dans un premier temps, de perdre définitivement leurs données si elles ne paient pas la rançon ou si elles ne disposent pas de sauvegardes adéquates. Pour les entreprises touchées, cela peut entraîner une perte de données sensibles, de propriété intellectuelle et de ressources critiques.

Les organisations impactées par ces attaques peuvent également endommager leur réputation. La perte de données sensibles peut entraîner des violations de la vie privée des clients, ce qui peut entraîner – à long terme – une perte de confiance et une baisse de la clientèle. Les attaques ransomware peuvent paralyser les opérations d’une entreprise pendant une période prolongée – plus ou moins longue, et entraîner des perturbations importantes, une perte de productivité et des coûts de remédiation élevés. Les collaborateurs et collaboratrices de l’organisation victime peuvent également être sujet à différentes situations de stress – notamment une incertitude quant à la sécurité de leur emploi, une perte de productivité causée par des infrastructures hors service et une inquiétude concernant leurs données personnelles.

Outre l’impact humain, les attaques ransomware entraînent des répercussions économiques massives. Les rançons versées par les organisations augmentent leurs coûts d’exploitation, et les interruptions des opérations commerciales peuvent causer des pertes financières considérables. Les perturbations dans la chaîne d’approvisionnement peuvent également avoir des conséquences importantes.

Des répercussions à ne pas négliger

Même s’il est recommandé – par l’ANSSI et l’ensemble des professionnels en cybersécurité – de ne pas payer les rançons, la question se pose souvent pour les organisations n’ayant pas de solution de sauvegarde accessible. D’un point de vue éthique, les entreprises et individus sont confrontés à des décisions difficiles concernant le paiement des rançons. En effet, cela soulève des questions sur l’encouragement involontaire des activités criminelles et sur la responsabilité des victimes dans le maintien du financement de ces groupes.

De manière plus générale, les attaques ransomware ont permis le renforcement des mesures de sécurité et la sensibilisation de tous. Elles ont incité les organisations à se doter de pare-feux avancés, de sensibiliser leurs employés aux pratiques de sécurité et d’adopter des solutions de sauvegarde solides.

Finalement, les attaques ransomware ont créé une demande croissante de professionnels de la cybersécurité, hautement qualifiés. Les gouvernements, les entreprises et les institutions éducatives investissent, aujourd’hui plus que jamais, dans la formation pour lutter contre la menace croissante que sont les cyberattaques.

Les groupes de pirates ransomware représenteront toujours une menace sérieuse pour les entreprises de toute taille. La prévention et la sensibilisation sont donc plus qu’essentielles, pour contrer cette menace persistante et en constante évolution.

____________________________

Par Yoann Gazagnaire, consultant Sécurité Opérationnelle chez Synetis

