La compromission d’un endpoint peut rapidement mener à une attaque plus large au sein d’un réseau. L’usage d’outils comme les solutions EDR et une gestion rigoureuse des correctifs permettent de détecter et neutraliser les menaces avant qu’elles ne causent des dommages critiques. Adopter une surveillance proactive des endpoints est plus que jamais une nécessité stratégique.

Les endpoints (ou points de terminaison) sont des dispositifs physiques qui se connectent à un réseau informatique et échangent des informations avec celui-ci. Ce sont par exemple, les ordinateurs portables, les imprimantes, les smartphones… Ces endpoints sont croissants depuis quelques années dues à la multiplication des appareils connectés.

Ils sont souvent la cible privilégiée et la porte d’entrée pour les cyberattaques. À la suite d’un vol ou une campagne de phishing, il arrive régulièrement que des endpoints soient compromis. C’est pourquoi il est primordial que la surveillance de ces assets entre dans votre stratégie de cybersécurité.

I. Endpoints : cible stratégique pour les attaquants

Pour comprendre pourquoi il est nécessaire de surveiller ces endpoints, il est essentiel de commencer par expliquer en quoi ils constituent des cibles stratégiques pour les attaquants. Car oui, les endpoints sont une cible de choix pour les cybercriminels.

Tout d’abord, ils sont souvent la première porte d’entrée sur un SI. À la suite d’un phishing (qui est le vecteur d’attaque principal ces dernières années), un cyber attaquant peut gagner un point d’entrée direct sur un endpoint. De plus, des failles courantes liées à une mauvaise hygiène numérique des utilisateurs comme des logiciels obsolètes téléchargés ou des accès non sécurisés permettent ensuite à l’attaquant de continuer son attaque. L’impact peut alors devenir très critique si l’attaquant parvient à se propager et à pivoter sur le réseau. Suivant l’endpoint compromis, il est également possible que l’attaquant exfiltre des données sensibles directement disponibles sur celui-ci.

De par ces facteurs, il est donc capital de surveiller ces endpoints.

II. L’importance de la surveillance des endpoints :

La surveillance des endpoints est une activité stratégique dans la cybersécurité d’une entreprise pour trois motifs principaux :

C’est une composante clé de la sécurité. Elle permet la détection précoce des menaces en endiguant un attaquant dès son entrée sur le réseau. Bloquant les différents types d’attaques (ransomware, cheval de Troie…) et l’empêchant de pivoter sur des actifs plus critiques. Cela permet par la même occasion de réduire le coût lié aux cyber-incidents en les détectant de manière proactive.

Les équipes IT acquièrent une meilleure visibilité sur les assets. Elles obtiennent une vue unifiée des différents endpoints, et du suivi des activités suspectes en temps réel. Il y a également une centralisation des données qui permet une analyse approfondie si nécessaire.

Cela participe à l’amélioration de la conformité réglementaire. La surveillance des endpoints contribue à l’amélioration de la protection des données sensibles, au respect des lois, et s’inscrit comme un prérequis pour l’obtention de certaines certifications. Actuellement la plupart des normes telles que le RGPD, ou l’ISO 27001 nécessitent la mise en place d’une solution de surveillance des endpoints.

III. Les outils et pratiques pour une surveillance efficace des endpoints :

Afin d’améliorer la surveillance des endpoints dans le cadre d’une stratégie de cybersécurité plusieurs outils et pratiques sont mis à votre disposition.

La mise en place d’une solution de type EDR (Endpoint Detection and Response) est la pratique la plus répandue et la plus efficace. Un EDR permet de sécuriser les endpoints via des agents qui détectent, analysent et répondent aux menaces en temps réel. Cela offre également une visibilité approfondie via une vue unifiée de ses endpoints, de ses alertes et des logs associés.

D’autres technologies complémentaires à un EDR peuvent être mises en place. Notamment la gestion des correctifs (patch management) qui consiste à gérer, déployer et mettre à jour les logiciels afin de corriger des vulnérabilités et améliorer la sécurité des systèmes.

Enfin, les bonnes pratiques sont également un vecteur important pour se protéger. Il est primordial de former les utilisateurs finals sur le sujet de la cybersécurité, de segmenter le réseau afin de limiter les risques et de réaliser des mises à jour régulières des logiciels et systèmes.

En conclusion, les endpoints sont au cœur des sujets de cybersécurité actuels et il est donc important d’intégrer la surveillance des endpoints dans votre stratégie pour une cybersécurité efficace. Des actions concrètes peuvent être réalisées comme l’installation d’un EDR ou l’éducation des collaborateurs sur les risques cyber. Miser sur la surveillance des endpoints permet ainsi de passer d’une posture réactive à une démarche de sécurité proactive et donc endiguer les attaques le plus tôt possible.

Par Mathieu Audebrand, consultant Sécurité Opérationnelle chez Synetis

