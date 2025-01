Les entreprises doivent reconnaître que même la plus petite fissure dans l’armure de leur réseau peut être exploitée. En fait, l’idée d’un périmètre, ou l’approche « château-fort » de la sécurité, a dépassé depuis longtemps sa date limite d’utilisation. Les organisations ne devraient pas faire automatiquement confiance à tout ce qui se trouve à l’intérieur ou à l’extérieur de leurs périmètres. Le point final est le nouveau périmètre.

L’approche « Zéro Trust » a été conçue pour notre réalité compliquée et volatile. Le « Zéro Trust » est une solution de sécurité – et non un produit – qui part du principe qu’aucun dispositif ou utilisateur ne peut être digne de confiance sans vérification. La clé d’une mise en œuvre réussie de la confiance zéro se situe au niveau du « nouveau » périmètre, avec une visibilité précise et complète des terminaux.

