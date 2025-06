La directive européenne NIS2 impose des normes exigeantes en matière de cybersécurité, poussant les MSP/MSSP à structurer des offres plus robustes. Le SOC hybride permet d’intégrer efficacement surveillance continue, réponse aux incidents et reporting conforme.

La directive européenne NIS2 impose de nouvelles exigences en matière de cybersécurité. Pour les PME comme pour leurs prestataires — DSI, revendeurs, MSP ou MSSP — cela implique une montée en puissance des capacités de détection, de réponse et de conformité. Point clé d’une stratégie de cybersécurité efficace, le SOC (Centre d’Opérations de Sécurité) est aujourd’hui accessible aux PME et joue un rôle central dans cette transformation. Mais quel modèle de SOC adopter pour être compétitif, évolutif… et conforme ?

NIS2, une opportunité de transformation pour l’écosystème IT

Les cybermenaces deviennent plus complexes et les régulateurs plus exigeants. Ainsi, la directive NIS2 a posé de nouvelles exigences parmi lesquelles la capacité à gérer proactivement ses risques, à détecter et répondre aux menaces plus efficacement, à se coordonner avec les acteurs de sa supply chain ou encore de reporter les incidents en 24h.

Pour les MSP et MSSP, la NIS2 est une opportunité de devenir des partenaires encore plus stratégiques de leurs clients PME. En ajoutant une brique « conformité managée » à leurs offres MDR (Managed Detection & Response), ils peuvent apporter une expertise et un accompagnement plus profonds, en préparant leurs clients aux audits et en les aidant à renforcer leur posture de sécurité.

Quel modèle de SOC adopter tout en étant « NIS2 compatible » ?

Pour les prestataires IT, trois approches de SOC existent :

Le SOC interne , qui convient aux MSP/MSSP disposant de ressources importantes. Un SOC interne offre un contrôle total, mais nécessite un investissement humain et technologique conséquent.

, qui convient aux MSP/MSSP disposant de ressources importantes. Un SOC interne offre un contrôle total, mais nécessite un investissement humain et technologique conséquent. Le SOC externalisé , qui est rapide à déployer et économique, mais peut néanmoins limiter la proximité client et la différenciation sur le marché.

, qui est rapide à déployer et économique, mais peut néanmoins limiter la proximité client et la différenciation sur le marché. Le SOC hybride: le modèle le plus équilibré car il combine la réactivité d’un fournisseur SOC externe (pour la surveillance 24/7) avec la maîtrise du MSP sur la relation client, la gestion des cas, et les livrables de conformité.

Pourquoi est-ce pertinent ? Cela permet de scaler ses services MDR tout en restant maître de la valeur délivrée.

Comment construire une offre SOC alignée NIS2 ?

Pour les MSP/MSSP en cours de construction de leur offre SOC, il est essentiel que ce SOC soit « compatible NIS2 ». Pour cela, voici quelques éléments techniques et structurels incontournables :

1 – Une base solide de détection et réponse, incluant :

* Une plateforme MDR intégrant endpoint, réseau et identité

* Une détection assistée par IA et renseignements sur les menaces

* Une réponse automatisée et la gestion des incidents selon les SLA et NIS2

2 – Adapter le déploiement du SOC selon l’approche choisie :

* Internalisé : analystes N1-N3, supervision 24/7, outils intégrés

* Externalisé : partenaires certifiés, reporting conforme, SLA contractuels

* Hybride : le meilleur des deux mondes, avec visibilité, réactivité et expertise

3 – Ajouter un module de conformité managée, incluant :

* Des rapports de posture de sécurité

* Une documentation d’audit

* Un accompagnement sur les exigences NIS2

4 – Structurer l’offre commerciale par niveaux. Par exemple :

* Essentiel pour la surveillance des menaces

* Avancé avec l’intégration de threat hunting et de reporting conformité

* Premium avec un service MDR complet et un reporting NIS2 géré

Et pour être complet, le prestataire MSP/MSSP peut accompagner son offre SOC d’une formation des équipes commerciales afin de bien articuler les bénéfices métier auprès de ses clients.

Articulée autour du SOC, l’offre MDR intégrant conformité et cybersécurité permet au partenaire MSP de se démarquer tout en renforçant la confiance de leurs clients au travers d’une valeur ajoutée scrupuleusement documentée tout en générant de nouveaux revenus récurrents.

Par Pascal Le Digol, Country Manager France de WatchGuard Technologies

