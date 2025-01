Face aux 4 principaux défis en matière de cybersécurité auxquels les entreprises sont confrontées, les services MDR sont-ils la solution ? Décryptage pour tout comprendre aux enjeux des services Managed Detection & Response…

Face à des cybermenaces croissantes, les services MDR (Managed Detection and Response), ou services de détection et réponse managées, offrent aux entreprises des solutions efficaces pour renforcer leur cybersécurité, répondre aux attaques et assurer leur conformité réglementaire.

Les 4 principaux défis en matière de cybersécurité pour les PME

1- Des cybermenaces de plus en plus sophistiquées :un défi d’adaptation pour les PME

Les menaces numériques évoluent rapidement, deviennent plus ciblées et sophistiquées, ce qui rend difficile pour les entreprises de se défendre efficacement. Ces dernières disposent souvent d’une infrastructure de sécurité insuffisamment flexible pour s’adapter au rythme d’innovation constant des cybercriminels. Les techniques employées par les acteurs malveillants deviennent de plus en plus complexes, notamment avec l’utilisation d’outils légitimes lors d’attaques de type Living off the Land (LotL), qui permettent aux attaquants de rester indétectables au sein des systèmes compromis.

2- Manque d’expertise en cybersécurité : la fragilité des PME face aux attaques

Le déficit de personnel qualifié en cybersécurité constitue un handicap majeur pour les PME, limitant leur capacité à se protéger efficacement dans un contexte de menaces numériques croissantes. Ce manque de ressources humaines rend difficile l’adoption de technologies avancées, la mise en place de politiques de sécurité solides et la gestion proactive des incidents. Les PME, déjà contraintes par des budgets souvent limités, pâtissent également de cette pénurie, qui les fragilise face à des cybercriminels de plus en plus organisés et sophistiqués. En outre, cette situation les empêche de suivre les tendances actuelles et les menaces émergentes, limitant leur résilience et leur capacité à anticiper les risques. Investir dans la formation et le recrutement de talents en cybersécurité devient donc un impératif stratégique pour ces entreprises afin de garantir leur pérennité et leur compétitivité.

3- Se mettre en conformité avec les dernières réglementations

Les PME doivent faire face à des exigences croissantes en matière de conformité, notamment avec des réglementations comme NIS2 ou DORA. Pour les entreprises ayant peu d’expérience dans les questions juridiques et de conformité, cette mise en conformité peut être perçue comme un véritable défi. Elle s’avère souvent complexe, chronophage et nécessite des ressources dédiées, que ces entreprises ne possèdent pas toujours.

Pourtant, respecter ces normes n’est pas seulement une obligation légale permettant d’éviter des sanctions financières. En effet, mettant leur curseur de sécurité au niveau exigé par les réglementations, les PME garantissent un niveau de confiance élevé vis-à-vis de leurs clients et renforcent ainsi leur réputation tout en garantissant la continuité de leurs activités face à des menaces et des risques en constante évolution.

De plus, en maintenant un bon niveau de cyberprotection, elles évitent de se retrouver « séparées du reste du troupeau » et d’être rapidement identifiées par les cybercriminels comme une cible plus vulnérable donc idéale…

Investir dans des outils et des compétences adaptés devient donc crucial pour transformer cette contrainte réglementaire en opportunité stratégique.

4- Le coût d’une cyberattaque : un risque financier majeur pour les PME

Selon le rapport Hiscox 2023, les cyberattaques constituent une menace croissante pour les entreprises françaises, avec un coût moyen par incident estimé à 14 700 euros. Pour certaines entreprises, les pertes peuvent même dépasser 230 000 euros, ce qui représente un risque majeur pour leur stabilité financière et leur pérennité. Ces chiffres alarmants montrent que 12 % des entreprises touchées subissent des pertes significatives, mettant en lumière l’ampleur des conséquences possibles d’une cyberattaque. Face à cette réalité, investir dans des solutions de cybersécurité robustes devient un impératif stratégique. Ces investissements ne se limitent pas à la protection des actifs numériques : ils permettent également de renforcer la confiance des partenaires, clients et investisseurs, tout en réduisant le risque de perturbation des opérations. Pour les entreprises, en particulier les PME, il s’agit d’un enjeu vital pour assurer leur résilience dans un environnement économique de plus en plus connecté et vulnérable aux attaques.

Le rôle des services MDR dans la protection des PME

Les services MDR permettent aux PME de bénéficier d’une surveillance 24/7, d’une détection avancée et d’une réponse agile face aux cybermenaces. Ce modèle repose sur des technologies de pointe, telles que l’intelligence artificielle et le machine learning, mais aussi sur des experts humains : les Threat Hunters.

Les Threat Hunters : des experts au service de la cybersécurité

Les Threat Hunters sont des experts en cybersécurité et logiciels malveillants qui traquent de manière proactive les cybercriminels pour anticiper et contrer leurs attaques. Leur rôle est d’identifier les menaces que les technologies automatisées, comme l’intelligence artificielle, pourraient manquer. En analysant les attaques, en étudiant les nouvelles vulnérabilités et en décryptant les malwares critiques, ils développent des règles de chasse et des politiques de sécurité adaptées. Ces experts sont épaulés par des technologies de sécurité telles que l’EDR appliquant l’approche Zero Trust, qui garantit que rien n’est exécuté sans classification explicite, renforçant ainsi la résilience des entreprises face aux menaces.

Une surveillance 24/7 pour une protection maximale

Les services MDR reposent également sur des Security Operation Centers (SOC) qui fonctionnent 24h/24, 7j/7, 365 jours par an. Ces centres s’appuient sur des technologies avancées comme les plateformes SOAR (Security Orchestration, Automation, and Response) pour accélérer la détection et la réponse aux menaces.

De plus, les services MDR fournissent un rapport hebdomadaire pour offrir aux entreprises un aperçu rapide de l’état de sécurité de leurs endpoints. Cela permet d’identifier rapidement les améliorations nécessaires, un avantage précieux pour les PME qui peuvent ainsi économiser un temps considérable et concentrer leurs ressources sur des actions prioritaires.

Grâce à une approche combinant expertise humaine et automatisation, les entreprises bénéficient d’une réduction significative des délais entre la détection d’une menace (MTTD) et la réponse apportée (MTTR).

Face aux cybermenaces croissantes, les services MDR offrent une solution clé en main aux PME pour renforcer leur cybersécurité. En s’appuyant sur des experts comme les Threat Hunters et sur des technologies avancées, ces services permettent de détecter les menaces sophistiquées, de répondre rapidement aux incidents et de respecter les exigences réglementaires. Grâce à une surveillance proactive 24/7, les services MDR aident les entreprises à adopter une posture de sécurité robuste et résiliente, assurant ainsi la continuité de leurs activités.

_____________________________

Par Jérémie Schram, Directeur technique France, WatchGuard Technologies

À lire également :