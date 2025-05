Le milieu de la cybersécurité est dominé par quelques grands acteurs américains. Et pourtant, la France est sans doute le pays européen à l’écosystème Cyber le plus dynamique et le plus animé par des jeunes pousses innovantes et des acteurs bien implantés et respectés. A l’heure où la géopolitique invite les DSI à repenser leur stratégie, comment favoriser l’adoption des solutions cyber françaises ? Pour en parler, Dorothée Decrop, Déléguée Générale d’Hexatrust, est notre invitée de la semaine.

Le collectif Hexatrust fédère plus de 140 membres, de la start-up au grand groupe – soit 10 à 15 000 salariés pour près de 10 milliards d’euros de chiffre d’affaires consolidé. Il assure la promotion d’un savoir-faire français sans égal en matière de cybersécurité. Sa déléguée générale, Dorothée Decrop, défend un numérique souverain et interopérable et donne le ton d’entrée : « Près de 265 milliards d’euros par an quittent l’Europe pour payer nos clouds et logiciels professionnels ; réorienter seulement 15 % des budgets des grands comptes pourrait injecter 150 milliards dans l’industrie française en dix ans », rappelle-t-elle, chiffres à l’appui. L’enjeu n’est donc plus de convaincre, mais d’agir… et vite !

Concrètement, Hexatrust propose aux PME un premier pas sans frais : « Nous avons mis en ligne l’ExaDiag, un autodiagnostic gratuit de 15 minutes qui dresse votre niveau de maturité cyber et vous aiguille vers les solutions adaptées ». Un geste de « cybersolidarité » qui permet de transformer la prise de conscience en plan d’action.

Car l’urgence réglementaire s’invite aussi dans la discussion comme dans l’agenda des DSI et RSSI : la directive européenne NIS 2 arrive, et « il ne faudra pas attendre trois ans ; certaines mesures devront être appliquées très court terme… il faut démarrer dès aujourd’hui pour être prêt ». Notre invitée en appelle à une mobilisation immédiate des DSI et RSSI pour éviter les sanctions mais surtout bâtir une résilience pérenne.

Malgré la pression, la Déléguée Générale se montre résolument optimiste : « On a le sentiment qu’on est à l’aube d’un nouveau cycle numérique ; c’est le moment d’en être acteur ». Entre l’outil ExaSearch pour cartographier les offres souveraines et les collaborations inter-membres qui font émerger des plateformes communes, Hexatrust se pose en catalyseur d’un écosystème qui a décidé de passer à l’échelle.

Le virage de la souveraineté se joue maintenant, et le collectif emmené par Dorothée Decrop compte bien tenir le volant.

