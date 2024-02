Altospam, pionnier et acteur historique de la cybersécurité des courriels en France, intègre Hexatrust. Une adhésion au groupe phare d’entreprises françaises spécialisées en cybersécurité qui marque une étape significative et lui permet de rejoindre tout un écosystème d’acteurs… et de clients.

Consortium né pour promouvoir l’excellence française en matière de cybersécurité, Hexatrust continue d’accueillir toujours plus d’acteurs français du domaine sous sa coupe. En rejoignant Hexatrust, Altospam s’ouvre de nouveaux horizons pour continuer à innover dans le domaine de la cybersécurité en collaborant stratégiquement avec d’autres membres du consortium afin de mieux lutter contre des cybermenaces de plus en plus sophistiquées. Rejoindre Hexatrust offre mécaniquement à ce spécialiste de la lutte contre les emails malveillants davantage de visibilité et d’accès aux projets d’innovation et de modernisation des entreprises et organismes publics.

A l’heure où l’écosystème de la cybersécurité cherche à se consolider et où de grands éditeurs dévorent de plus petits acteurs, cette intégration d’AltoSpam dans le consortium Hexatrust représente non seulement une reconnaissance de l’expertise et de l’excellence d’Altospam, mais aussi une opportunité inédite de synergies entre les leaders du secteur et un moyen de conserver une vraie autonomie.

Cette collaboration marque le début d’un partage de connaissances, de technologies et de meilleures pratiques qui contribueront à renforcer la sécurité des systèmes d’information des entreprises. Les DSI, RSSI et responsables informatiques des PME et ETI, principaux clients d’Altospam, tireront directement profit de cette alliance, grâce à des solutions de sécurité plus robustes et adaptées aux évolutions constantes des cybermenaces.

« Finalement, avancer aux côtés d’Hexatrust souligne l’engagement d’Altospam pour la sécurité numérique. Mailsafe et Mailout, des solutions déjà existantes continuent donc d’évoluer pour s’adapter au mieux au paysage numérique complexe d’aujourd’hui conclut Stéphane Manhes, Président d’Altospam.

