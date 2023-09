Altospam, pionnier et acteur historique français de la lutte contre le spam, annonce disposer désormais d’un réseau de plus de 350 partenaires (revendeurs, infogéreurs). Un palier significatif pour l’éditeur qui peut désormais jouer la carte de la proximité pour mieux séduire une clientèle B2B régionale.

Altospam se positionne comme un gardien intransigeant de la sécurité des messageries d’entreprises, des services publics et des associations. Avec un arsenal de 16 technologies antispam, de 6 antivirus, et de 4 technologies de détection d’attaques zero-day, sa solution va bien au-delà de la simple filtration des emails indésirables et constitue un bouclier des plus complets pour protéger la principale porte d’entrée des cyber-attaques.

Cette richesse fonctionnelle est perçue par ses partenaires comme un véritable atout pour la cyber-résilience de leurs clients.

Avec désormais un réseau de 350 revendeurs et infogéreius, l’éditeur peut se réjouir de disposer d’une véritable empreinte nationale et d’une bonne proximité avec ses clients où qu’ils soient sur le territoire. Ambitionnant de devenir un partenaire incontournable des DSI et RSSI, Altospam prévoit de poursuivre sa croissance et de s’entourer de 50 nouveaux partenaires en 2023. Il sera aussi lancé un recrutement de distributeurs en France et à l’international.

Vincent Saint-Martin, CEO d’Altospam se réjouit de ce cap franchi : « Nos distributeurs sont au centre de notre stratégie commerciale et nous permettent de proposer en proximité une offre protection des messageries éprouvée et déployée sur plusieurs centaines de milliers de postes. Altospam propose une offre souveraine qui est un réel relai de croissance pour les partenaires. En plus de la protection Altospam permet d’activer un PRA en cas d’indisponibilité des infrastructures, il ne s’agit pas uniquement de protéger nous sécurisons la reprise d’activité. Nous allons continuer d’innover pour proposer à nos partenaires des solutions toujours plus attractives et adaptées aux nouveaux usages en matière de lutte contre le spam et de menaces provenant du canal email. »

