Vade Secure propose une singulière nouveauté : Threat Coach, le premier outil de sensibilisation au phishing, contextualisé et entièrement automatisé, avec une formation délivrée au moment critique, lorsque les utilisateurs sont sur le point de se faire piéger.

Halte aux explications théoriques vaseuses… Place à la pratique et aux exemples concrets ! C’est en quelque sorte la doctrine adoptée par Vade Secure pour son nouveau service Threat Coach.

Éditeur français spécialisé dans la protection des emails, Vade Secure propose aux entreprises de s’attaquer autrement à l’un des pires fléaux du monde cyber : le Phishing. Cette pratique malveillante est à l’origine d’une majorité des vols d’identité, des compromissions de login et des attaques ciblées par ransomwares. Or la meilleure défense face au phishing, une attaque cross plateformes et cross devices, est une sensibilisation permanente des utilisateurs aux risques qu’il représente et véhicule.

Sa nouvelle solution Threat Coach est directement intégrée à sa protection Vade Secure for Microsoft 365 qui protège la messagerie en ligne. Lorsqu’un utilisateur clique par inadvertance sur un lien de phishing, le coach se déclenche.

Il présente alors bien plus qu’une alerte et prodigue un contenu formateur, bref et interactif, qui guide l’utilisateur et l’aide à corriger ses actions.

Le contenu est personnalisé et directement basé sur la menace et la marque usurpée dans le courriel malveillant. Ce qui rend les utilisateurs davantage susceptibles de mémoriser la formation et ainsi éviter de reproduire leur erreur.

C’est en utilisant les données recueillies et analysées au sein du milliard de boîtes mails protégées par ses produits que l’éditeur est en mesure de générer et d’adresser automatiquement ses modules de formation, en présentant des échantillons des dernières menaces identifiées. Dispensées au moment où l’utilisateur clique sur la menace, ces présentations se révèlent beaucoup plus efficaces que la majorité des formations généralistes disponibles actuellement sur le marché.

Par ailleurs, Threat Coach peut aussi être utilisé par les DSI, les RSSI ou les DPO de façon proactive de sorte à adresser régulièrement des formations actualisées à des groupes d’utilisateurs et s’assurer de leur vigilance et de leur progression dans la reconnaissance des menaces et la maîtrise des risques.

Adrien Gendre, directeur associé et architecte de la solution Threat Coach, explique ainsi que « la formation à la cybersécurité représente aujourd’hui un marché très important, le cabinet Gartner a d’ailleurs récemment créé un segment de marché dédié au training. Mais notre constat est que la formation sur des problématiques telles que le phishing coûte très cher. En effet, au-delà du coût de la solution, le Gartner estime que la gestion de ces solutions nécessite en moyenne un ETP (Équivalent Temps Plein). Ainsi, seules les grandes entreprises ont vraiment les moyens de mettre en place une vraie stratégie de formation alors que les attaques de Phishing touchent toutes les entreprises. La fonctionnalité Threat Coach, intégrée à notre solution Vade Secure for Microsoft 365, rend instantanément la formation accessible à tous, et en plus, au moment où les utilisateurs en ont le plus besoin, c’est-à-dire quand ils se sont fait piéger ».

La fonctionnalité Threat Coach est immédiatement disponible. Une entreprise abonnée à Microsoft 365 et qui a opté pour la protection avancée Vade Secure for Microsoft 365 peut dès aujourd’hui l’activer et pour bénéficier des formations dispensées, sans coût supplémentaire.