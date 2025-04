Retrouvez-nous en direct du Forum InCyber 2025 pour la grande émission du Jour 2 qui reviendra sur la nécessité pour l’écosystème européen de la cyber de jouer plus collectif et sur l’évolution des menaces et des moyens de défenses avec le retour d’expériences de RSSI.

Le Forum InCyber 2025 (anciennement FIC) a ouvert ses portes hier à Lille pour trois jours d’échanges et d’innovations dédiés à la cybersécurité. Cette édition, placée sous le thème « Au-delà du Zero Trust, la confiance pour tous », répond à une double ambition : Relever les défis opérationnels actuels de la cybersécurité et contribuer à un avenir numérique aligné avec les valeurs européennes.

Comme chaque année, le Forum rassemble l’ensemble de l’écosystème cyber : organisations publiques, entreprises privées, éditeurs, consultants, forces de l’ordre, chercheurs et startups. Cet événement, à la fois espace d’échange et salon de solutions, constitue une plateforme unique pour partager des expériences et trouver des réponses concrètes aux enjeux de sécurité numérique.

Après une première émission – quelque peu perturbée par des difficultés techniques sur la diffusion en directe du flux mais que vous pouvez désormais retrouver en intégralité en Replay – nous vous invitons à suivre notre « Grande Emission du Jour 2 » sur InformatiqueNews, en partenariat avec IT for Business, ChannelNews et le Cesin dès 11:00.

Une émission centrée autour de deux grandes thématiques :

1/ « Et si on jouait en équipe de France, mieux, en Européen de la cyber ? »

2/ « Cybersécurité : ceinture, bretelles et gilets pare-balles ? »

Pour évoquer l’écosystème européen de la cybersécurité et l’évolution des menaces, nous recevrons notamment Alain Bouillé (CESIN), Jean-Nicolas Piotrowski (iTrust), Dominique Tessier (ECA), Romain Basset (HornetSecurity), Dorothée Decrop (Hexatrust), Thierry Bedos (KeepIt), Henri d’Agrain (Cigref), David Chassan (Outscale), Arnaud Martin (Caisse des Dépots), Loïs Samain (EDF Hydro), Bernard Montel (Tenable), Samuel Hassine (Filigran), Benjamin Duchet (HP), Loic Guézo (Clusif), Théo Gordyjan (Synacktiv), Paul-Olivier Gibert (AFCDP).

En troisième partie d’émission, nous accueillerons différents acteurs de la distribution et de l’écosystème Cyber tels que Computacenter, Adacis, Néosoft, Cheops Technology, Sysdream, Newlode, Synnex, Devensys…

