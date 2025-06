L’IA générative impose un rythme inédit à la transformation numérique : adossée au low-code, elle fait passer les cycles de développement de plusieurs années à quelques mois, sans renoncer à la gouvernance ni à la sécurité.

92 % des entreprises prévoient d’augmenter leurs investissements dans l’IA dans les trois prochaines années. Un chiffre qui illustre à quel point l’intelligence artificielle s’impose désormais comme un levier central de transformation.

Dans un monde où la vitesse est devenue une condition de survie, les technologies évoluent à une cadence fulgurante. Les entreprises n’ont plus le luxe de se transformer à leur rythme, ce qui prenait autrefois trois à cinq ans doit désormais aboutir en moins de douze mois. Pressions concurrentielles, attentes du marché, quête d’agilité… tout pousse à repenser les stratégies traditionnelles. Il arrive aussi que les DSI disposent des savoir-faire requis, mais soient limités par des budgets insuffisants pour déployer pleinement l’IA ; une plateforme low-code reposant sur l’IA peut répondre de manière agile et efficace à ce défi.

L’IA générative s’inscrit au cœur de ce nouveau paradigme. En l’intégrant à leurs processus, les entreprises gagnent en productivité, accélèrent leur time-to-market et dotent leurs équipes tech des moyens de livrer des solutions plus intelligentes, plus rapidement, avec un impact business décuplé. Grâce à cette approche low-code, les cycles de développement sont drastiquement raccourcis; là où il fallait traditionnellement 18 mois, la première application est réalisée en 8 mois, la suivante en 4 mois. L’IA générative permet désormais de réduire ce délai à quelques mois seulement.

La fin des longs cycles de transformation numérique

Alors même que les exigences en matière de résultats s’intensifient et que les délais d’exécution se raccourcissent, beaucoup d’entreprises continuent à s’appuyer sur des systèmes vieillissants et des données cloisonnées. Non seulement ces technologies sont obsolètes, mais les équipes informatiques restent également attachées à des pratiques traditionnelles, ce qui freine leur capacité d’adaptation au changement. Cette résistance contribue au prolongement des cycles de transformation digitale et freine l’innovation.

Autre défi de taille : alors que l’adoption de l’IA s’accélère, plus de la moitié (52 %) des projets échouent avant même d’atteindre la production. En moyenne, il faut 8 mois pour passer du prototype à la mise en production, selon Gartner. Lorsque ces délais de production s’allongent, ils freinent et ralentissent l’innovation, rendant plus difficile l’adaptation des entreprises dans un marché où tout va de plus en plus vite.

Quelle qu’en soit la raison, les entreprises ne peuvent plus se permettre de progresser lentement. Pour rester compétitives, elles doivent rechercher des moyens d’innover plus vite. Aujourd’hui, les DSI doivent allier ambition et efficacité. En adoptant une approche pragmatique qui concilie vision à long terme et réactivité, ils peuvent « aller vite, aller plus loin, tout en restant conformes ». Cette posture permet de gagner en agilité, de réduire les délais de mise sur le marché, et de s’appuyer efficacement sur les mécanismes de sécurité et les cycles SDLC déjà en place. Dans ce contexte, l’IA s’impose comme un catalyseur, leur offrant les outils dont elles ont besoin pour gagner en rapidité et en efficacité. C’est en s’emparant dès maintenant de ces technologies que les DSI peuvent transformer les contraintes en leviers de croissance durable.

Repenser l’entreprise à travers de nouvelles opportunités et de nouveaux défis

L’IA occupe désormais une place centrale dans la transformation digitale des entreprises. Dans le développement logiciel, son utilisation contribue à réduire les délais et les coûts, tout en soutenant les efforts d’innovation. Elle bouscule aussi les méthodes traditionnelles parfois encore bien ancrées, qu’il est essentiel de dépasser pour continuer à évoluer et rester compétitif. Parmi les approches les plus prometteuses : la combinaison de l’IA générative et du low-code. Ce duo accélère considérablement le développement d’applications, ce qui prend des années peut désormais se faire en quelques mois, avec des résultats concrets à la clé.

Mais comme souvent, les opportunités s’accompagnent de défis. L’un des risques liés à cette accélération est l’accumulation de dette technique ou de code non utilisé, si les projets ne sont pas encadrés par une gouvernance solide. Le low-code, malgré sa simplicité apparente, ne signifie pas “sans code”. Une maîtrise technique reste nécessaire pour garantir la qualité et la maintenabilité des solutions développées. Sans règles claires, et des connaissances adaptées, le code généré par l’IA peut vite devenir difficile à faire évoluer.

L’autre enjeu clé réside dans la sécurité. En effet, certains modèles d’IA générative sont entraînés sur des données qui peuvent contenir des informations sensibles, ce qui pose des questions de confidentialité. De plus, ils ne prennent pas toujours en compte les failles de sécurité les plus récentes, ce qui accroît le risque de cyberattaques et souligne d’autant plus l’importance de mettre en place des cadres de gouvernance solides. Ces règles, en constante évolution, doivent garantir une adoption de l’IA à la fois responsable, sécurisée et transparente.

Un nouveau regard sur la transformation numérique

Aujourd’hui, la réussite d’une transformation digitale repose moins sur la taille des projets que sur leur capacité à générer un impact réel, que ce soit rapidité d’exécution, pertinence des réponses ou maîtrise de la rentabilité. L’IA générative permet d’accélérer le développement d’outils et de services, toutefois cette rapidité n’a de valeur que si elle s’accompagne de garde-fous, c’est-à-dire garantir la qualité du code, la sécurité des données, et une gouvernance claire.

C’est dans ce contexte que les plateformes low-code s’imposent, en conciliant gain de temps et cadre structuré. Dans un environnement en constante évolution, les entreprises qui sauront concilier vitesse et maîtrise auront un vrai avantage stratégique et seront capables de s’adapter au nouveau monde.

Par Joe Ghattas, Directeur Général chez Outsystems France

