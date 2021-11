Outsystems, plateforme de développement d’apps multi-expérience, lance « Project Neo », sa nouvelle plateforme « Low-Code » nativement cloud qui combine la scalabilité dynamique des architectures cloud, les pratiques des chaînes CI/CD modernes et l’idée même d’un développement « Low Code » accéléré.

Avec Project Neo, Outsystems veut proposer aux entreprises une solution pour développer en Low Code des applications Cloud capables de servir des centaines de millions d’utilisateur mais également offrir un niveau supérieur de productivité aux développeurs de l’entreprise et un niveau supérieur d’évolutivité aux applications développées en Low Code.

Cette solution allie le développement visuel basé sur des modèles à une architecture cloud reposant sur les conteneurs et Kubernetes. L’ensemble est, dans la preview actuelle, hébergé sur AWS mais devrait rapidement s’ouvrir à d’autres hébergements grâce à l’universalité de Kubernetes.

Avec Project Neo, OutSystems veut aussi permettre aux équipes de déplacer plus aisément leurs applications historiques vers le cloud, de créer de nouvelles applications plus stratégiques ou de se lancer dans des initiatives de transformation numérique qui ont un impact sur tous les recoins de leur organisation, de leurs processus internes aux applications mobiles.

Pour ce faire, Project Neo :

Automatise les processus DevOps, gère un runtime cloud avancé, documente automatiquement le code, résout les dépendances du code, effectue des tests de régression, applique les normes d’architecture, ajoute continuellement de nouvelles fonctionnalités de la plateforme et maintient l’ensemble du système à jour à la minute.

Permet aux développeurs d’apporter des modifications critiques aux applications en quelques heures plutôt qu’en plusieurs jours ou semaines, en adoptant une véritable approche DevOps d’intégration continue.

Se met automatiquement à jour avec les dernières technologies et ajouts fonctionnels sans impact sur les applications déjà en production.

Met à l’échelle automatiquement des applications grand public et B2B en cas de pics de demande importants.

Optimise au maximum la productivité et les performances des équipes de développement, en permettant à des centaines de développeurs de travailler simultanément et de mettre à jour en permanence des portefeuilles d’applications.

« OutSystems brise les frontières du développement logiciel traditionnel. Avec Project Neo, nous avons conçu une plateforme qui permet à toute équipe de développement de créer n’importe quelle application à l’échelle d’Internet », explique Paulo Rosado, CEO et fondateur d’OutSystems. « Les développeurs devraient être les artisans de l’innovation dans leur organisation, mais ils sont embourbés dans une complexité qui étouffe leur capacité à innover et à se différencier. Au lieu d’utiliser leurs talents pour réparer, modifier et maintenir du code et des systèmes vieillissants, vous pouvez leur donner des outils de pointe qui libèrent leur créativité sur votre entreprise, et obtenir un avantage concurrentiel massif. »

Accessible dès aujourd’hui en Preview, Project Neo sera officiellement lancé en début d’année 2022. Dans un premier temps, cette nouvelle plateforme de développement « cloud native » s’épanouira indépendamment de la plateforme OutSystems 11, la solution historique d’OutSystems en matière de développement Low Code. L’éditeur rappelle qu’aujourd’hui plus de 14 millions d’utilisateurs réalisent leur travail au moyen d’applications créées avec la plateforme historique d’OutSystems.