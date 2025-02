Et si l’IA générative et le low-code formaient le tandem ultime pour révolutionner le développement logiciel ? Entre automatisation intelligente et simplicité d’exécution, cette alliance redéfinit les règles du jeu et pousse les entreprises à innover plus vite et mieux.

L’IA générative (GenAI) est en pleine révolution, redéfinissant le quotidien et les méthodes de travail des entreprises. Cette technologie s’impose comme un moteur de changement et de transformation. Selon une étude de McKinsey & Co , près de 65 % des chefs d’entreprise affirment que l’IA est utilisée régulièrement dans leur organisation, ce chiffre ayant presque doublé au cours des dix derniers mois.

Toutefois, l’adoption de l’IA générative n’a pas encore atteint son plein potentiel. Les entreprises cherchent encore à en optimiser l’utilisation. D’après Gartner, 52% des projets ne parviennent pas à être mis en producti on, contre 46 % il y a deux ans. De plus, avec un délai moyen de huit mois entre le prototype et la production, les entreprises doivent impérativement repenser leurs stratégies et simplifier leurs processus pour améliorer leur efficacité.

L’IA générative peut devenir un atout fondamental pour les entreprises, permettant de révolutionner le processus et booster l’efficacité opérationnelle. Cependant, afin de maximiser son impact, nombreuses sont les entreprises qui signalent le besoin de solutions intégrées, capables de répondre à des cas d’utilisation complexes, tout en transformant leurs opérations.

La question est donc la suivante : comment les entreprises peuvent-elles exploiter pleinement les capacités et la valeur de l’IA générative ?

La voie vers une intégration transparente

Maîtriser tout le potentiel de l’IA générative demande de l’engagement, même pour les entreprises les plus innovantes. Cela passe par une intégration de l’IA générative dans les applications et les opérations. Avec une planification minutieuse et des objectifs clairs, les avantages peuvent être significatifs.

Néanmoins, cette transformation exige aussi des ressources, une expertise en IA et des investissements optimisés. Avec l’expansion du marché de l’IA, une intégration stratégique – renforcée par des mesures de conformité – peut constituer un atout essentiel pour garantir un succès à long terme.

Veiller à ce que l’IA générative soit mise en œuvre avec les bonnes pratiques en matière d’éthique, de sécurité et de gouvernance est une mesure importante que les entreprises peuvent (et doivent) prendre afin de garantir une intégration transparente et efficace à long terme. L’IA générative s’appuie sur les données et offre des résultats plus précis et pertinents lorsqu’elle est alimentée par des informations de haute qualité, spécifiques à chaque domaine.

Il s’agit d’une étape essentielle pour que les entreprises puissent exploiter pleinement le potentiel de l’IA et améliorer son efficacité globale. Les protocoles de protection de données ont aussi leur degré d’importance : ils sont nécessaires pour garantir l’équité des algorithmes et protéger toutes les informations sensibles, tout en en assurant la transparence et la responsabilité.

Un autre élément essentiel que les entreprises ne doivent pas négliger est leur approche stratégique. En effet, les organisations devraient s’efforcer d’avoir une « pensée agile », inspirée de la méthode lean startup. Il s’agit de définir un produit minimum viable (MVP), de tester fréquemment, de mesurer les résultats et d’en tirer des enseignements afin d’apporter les modifications et les ajustements nécessaires au fil du temps.

Ce processus permet aux entreprises de démarrer modestement et d’évoluer rapidement.

De plus, le fait de disposer de l’expertise adéquate pour comprendre l’art du code, garantit que le modèle d’IA reste pertinent et qu’il répond efficacement aux besoins de l’entreprise.

Les systèmes d’IA deviennent de plus en plus sophistiqués, mais leur succès repose en partie sur l’adoption d’outils conçus pour répondre à toutes les préoccupations opérationnelles, éthiques et sécuritaires liées à cette technologie. Mettre en place des stratégies et des processus adaptés permet aux entreprises d’éviter les potentiels impacts négatifs sur leurs opérations commerciales, tout en réduisant les risques juridiques, financiers et même ceux liés à leur réputation.

Low-code et IA générative : le duo gagnant

L’IA générative attire toute notre attention aujourd’hui, mais le concept lié à sa technologie n’est pas tout à fait nouveau. Depuis des décennies, les entreprises utilisent des outils tels que les plateformes low-code pour automatiser et accélérer le développement d’applications.

Ensemble, le low-code et l’IA générative forment une combinaison puissante, simplifiant la complexité et accélérant l’innovation. Cette synergie permet aux organisations de tirer parti des capacités de l’IA générative pour renforcer le développement logiciel, tout en créant des applications capables de dégager une véritable valeur commerciale.

Les outils low-code simplifient le processus de développement, permettant ainsi aux entreprises de personnaliser et déployer des solutions plus rapidement. Cette approche encourage les équipes à expérimenter et innover librement, tout en répondant efficacement aux problèmes potentiels de confidentialité et de sécurité. L’utilisation des outils low-code apportent également une réponse aux problèmes liés à la complexité technique du code, fréquents dans les méthodes traditionnelles, en se concentrant sur la création de modèles et blocs réutilisables.

En combinant le low-code et l’IA générative, les entreprises peuvent optimiser leurs processus tout en libérant leur créativité dans le développement de logiciels. Ces outils agissent comme de véritables collaborateurs, capables de proposer des idées en essayant de reproduire l’originalité humaine. Cette méthode, qui combine plusieurs sources de savoir, répond à une demande croissante pour des plateformes intégrées, permettant aux entreprises de saisir pleinement leurs opportunités dans le domaine du numérique.

John Bratincevic, analyste principal chez Forrester, explique que l ‘IA générative (AppGen) bouleverse le développement des applications d’entreprise en réduisant les coûts et en accélérant la création d’applications. Cette évolution remet en question les modèles traditionnels, poussant les entreprises à s’adapter rapidement si elles veulent rester compétitives dans un environnement économique en pleine mutation.

En conclusion, les entreprises ont le pouvoir de façonner leur avenir et de stimuler une innovation sans précédent grâce aux opportunités offertes par l’IA générative. En prenant des décisions stratégiques, elles peuvent façonner des processus de nouvelle génération qui propulsent leurs activités vers l’avenir et ouvrent la voie à une véritable croissance.

____________________________

Par Tiago Azevedo, Chief Information Officer at OutSystems

À lire également :