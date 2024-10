À l’occasion de sa Conférence ONE 2024, l’éditeur européen OutSystems a dévoilé Mentor, une solution inédite pour la gestion du cycle de développement logiciel (SDLC) combinant IA générative et low-code.

Anciennement connu sous le nom de Projet Morpheus, Mentor est un nouvel assistant IA qui promet de transformer radicalement les processus de développement et de gestion des logiciels.

Présenté par Paulo Rosado, CEO et fondateur d’OutSystems, cet assistant préfigure le futur du développement applicatif en entreprise. Il combine la puissance de l’IA aux automatisations de la plateforme Low-Code d’OutSystems pour générer, optimiser, livrer et surveiller les applications en un temps record. « Le cycle de développement logiciel génératif est aujourd’hui une réalité » explique-t-il. « 93 % des dirigeants envisagent d’accroître leurs investissements dans les solutions animées par l’IA augmentant ainsi la productivité des développeurs et la création de valeur à des niveaux sans précédent. Toutefois, vouloir aller vite peut engendrer des problèmes de dette technique et de sécurité quand ce n’est pas correctement géré. Avec OutSystems Mentor, les développeurs peuvent désormais concevoir des applications full-stack en quelques minutes sans sacrifier la qualité, la sécurité ou la gouvernance. Mentor garantit une conception d’applications de bout en bout, révolutionnant ainsi la manière dont le développement logiciel est effectué. »

La Magie de l’IA et du Low-Code

L’arrivée de l’IA générative au cœur des plateformes Low Code était attendue. Mais Mentor se démarque par une volonté d’intégrer l’IA au tout début du processus de développement mais aussi tout au long du cycle de vie de l’application notamment grâce à une série d’Agents IA. Une fois les premières idées exprimées en langage naturel, le prototype obtenu peut être testé et évalué par les utilisateurs qui peuvent donner leur feedback que l’IA prendra en compte par itération. L’IA peut aussi suggérer des idées et améliorations. Mentor va ensuite aider à solidifier le développement, optimiser le déploiement, participer à l’analyse de code et au respect des standards de l’entreprise.

Selon OutSystems, le développement assisté par cette IA générative tout au long du cycle de vie promet une meilleure sécurité, de meilleures performances et une plus grande agilité des équipes.

Mentor permet notamment :

Le prototypage rapide : Les idées exprimées en langage naturel sont transformées en prototypes utilisables. Les idées sont ainsi rapidement validées et perfectionnées avant le développement à grande échelle.

: Les idées exprimées en langage naturel sont transformées en prototypes utilisables. Les idées sont ainsi rapidement validées et perfectionnées avant le développement à grande échelle. La génération d’applications évolutives : Mentor produit des applications fonctionnelles en quelques minutes.

: Mentor produit des applications fonctionnelles en quelques minutes. L’optimisation continue : Les suggestions de l’IA permettent une amélioration continue et une itération rapide.

: Les suggestions de l’IA permettent une amélioration continue et une itération rapide. L’intégration sans code : Il est très facile d’intégré des capacités avancées telles que la compréhension du langage naturel sans écrire une ligne de code.

: Il est très facile d’intégré des capacités avancées telles que la compréhension du langage naturel sans écrire une ligne de code. La garantie de qualité et de maintenance : Les revues de code assistées par l’IA assurent le respect des normes les plus élevées.

Ainsi, avec OutSystems Mentor, les développeurs peuvent désormais intégrer les phases d’idéation, d’analyse, de conception et de développement en une opération unique et créative. Selon l’éditeur, cette solution évite les défis traditionnels de code orphelin, de qualité variable du code, et du manque de transparence, généralement associés aux développements assistés par l’IA générative.

Actuellement en early preview, Mentor sera accessible à tous début 2025. Et soyons francs, nous avons hâte de l’essayer et de vérifier si les promesses sont tenues. Car Mentor s’inscrit dans une logique de métamorphose des développements que tous les DSI voient se dessiner depuis l’arrivée de l’IA générative et de GitHub Copilot.

