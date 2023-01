Après Zoom il y a quelques semaines, Outsystems met aussi ses API sur la plateforme Postman. Cette dernière attire un nombre croissant d’utilisateurs comme d’entreprises.

Spécialisé dans le low-code, l’éditeur portugais Outsystems propose une plateforme pour créer des applications de façon rapide et visuelle. Elle permet à partir de simples déplacements d’objets de construire des workflows applicatifs et des modèles de données.

En plateforme digne de ce nom, différentes API permettent de piloter OutSystems par du code. C’est le cas notamment des API d’intelligence artificielle intégrée à la plateforme. Mais c’est aussi le cas des API de gestion du cycle de vie des applications low-code qui permettent par exemple de vérifier la qualité d’une application avant son déploiement dans un pipeline CI/CD ou encore d’inclure le déploiement d’une app OutSystems dans un pipeline Azure DevOps ou Jenkins.

Cette semaine, OutSystems annonce la disponibilité des APIs du dashboard de développement AI Mentor Studio et de l’outil de gestion du cycle de vie, LifeTime, dans Postman !

Une annonce qui vient une nouvelle fois mettre en avant une solution décidément très populaire. Ainsi, il y a quelques semaines, Zoom avait également annoncé rendre ses API disponibles sur Postman !

Pour rappel, Postman est un outil freemium largement utilisé pour créer, gérer et tester des API. Autrefois principalement considéré comme un environnement de développement d’API (ADE), Postman a évolué pour non seulement prendre en charge tout le cycle de vie des API (en simplifiant et uniformise la création, les évolutions et les tests des API) mais également les fonctions de gestion et gouvernance des API pour en faire une vraie solution APIM ‘as a service’ (APIM = API Management). Elle propose des outils pour développeurs mais aussi, et surtout, un référentiel comptant des dizaines de milliers d’API publiques ainsi que des espaces de travail partagés et des fonctionnalités avancées de gouvernance et de sécurisation. La plateforme revendique aujourd’hui plus de 20 millions d’utilisateurs.

L’arrivée d’Outsystems dans Postman est plutôt une bonne nouvelle qui démontre une certaine volonté d’ouverture et de rester proche des développeurs alors que parallèlement l’éditeur multiplie les outils No-Code (qui font d’ailleurs fortement appel aux API).

Sur l’espace de travail Postman d’OutSystems, les développeurs peuvent expérimenter les API, surveiller les mises à jour et fusionner les modifications avec leur version locale. Ils peuvent inviter des collaborateurs sur leur branche de développement pour faciliter un travail collaboratif asynchrone. La plateforme facilite également la génération de la documentation.

Si l’éditeur portugais justifie la démarche par des motivations telles que faciliter l’intégration de ses outils d’administration et de gestion de la dette technique avec les outils de supervision et de gestion CI/CD de ses clients, cette publication devrait aussi, à l’instar de Zoom, l’aidait à populariser un peu plus ses API.

