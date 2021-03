Outsystem, plateforme portugaise d’innovation par les logiciels et qui a récemment levé 150 millions de dollars, annonce le début officiel de ses opérations dans l’hexagone avec la mise en place d’une équipe locale et d’un réseau de partenaires dédiés. Fabien Petiau, qui a occupé différentes fonctions commerciales chez ServiceNow entre 2013 et 2020, prend la direction de la division française avec le titre de Regional Sales Director.

Leur mission sera d’accompagner les entreprises françaises sur la plateforme low-code d’OutSystems qui permet de développer, déployer et gérer des applications critiques à une vitesse permettant de répondre aux opportunités du marché et d’apporter continuellement de la valeur ajoutée par le biais de l’innovation logicielle.

Les outils de la plateforme facilitent la transformation numérique des entreprises utilisatrices en combinant un outil de développement rapide et visuel, basé sur des modèles low-code, avec une plateforme moderne construite autour de l’IA, du cloud, du DevOps et de la sécurité. Les clients construisent, déploient et améliorent ainsi rapidement des applications modernes qui évoluent et suivent continuellement les besoins de l’entreprise.

Le Low-Code a le vent en poupe. Selon Gartner, en moyenne 41% des employés en dehors de l’IT personnalisent ou construisent déjà des solutions informatiques ou technologiques grâce à de telles plateformes. Selon un sondage réalisé par No-Code Census en 2020, ces plateformes permettent une productivité multipliée par 4,6 des développeurs comparée à un développement classique.

Née en 2001 au Portugal, OutSystems est l’un des leaders identifiés par Gartner dans son dernier Magic Quadrant sur les « Low Code Apps Platforms » et par Forrester dans sa « Forrester Wave Low-Code Platforms for AD&D Professionals ». Fort de 1.300 employés, l’éditeur a des clients dans 87 pays. En France, OutSystems a déjà la confiance d’entreprises comme Santander France et Ceva Santé.