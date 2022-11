L’éditeur européen OutSystems ajoute de l’IA dans sa plateforme low-code pour améliorer la qualité du code et la productivité des développeurs.

Nouveauté majeure de la dernière version de sa plateforme low-code, OutSystems a intégré des technologies d’IA pour améliorer ses performances. Cette plateforme génère du code à travers du drag and drop que les développeurs doivent finaliser. Les applications sont ensuite exécutées sur la plateforme. Le code reste récupérable.

Baptisé AI Mentor System, ces nouvelles fonctionnalités aident les développeurs à identifier les erreurs, en particulier celles liées à la sécurité, à optimiser les performances et à minimiser la dette technique. Concrètement, il fournit une aide intuitive à chaque étape du développement. Une assistance qui se traduit normalement par une meilleure productivité.

Les principales fonctionnalités de AI Mentor System se nomment :

* Code Mentor analyse le code, suggère la meilleure option et l’ajoute au code. Il permet également aux développeurs d’utiliser le langage naturel pour décrire les données complexes requises par une application et générer la requête SQL ad hoc.

* Architecture Mentor examine le code pour s’assurer qu’il respecte les normes essentielles d’architecture IT.

* Security Mentor analyse et révise le code pour identifier les vulnérabilités connues et intégrer au plus tôt le processus de sécurisation dans le développement.

* Performance Mentor examine le code afin d’identifier les éventuels goulets d’étranglement en matière de performance.

* Maintainability Mentor analyse l’ensemble du portefeuille d’applications de l’entreprise à la recherche d’opportunités pour réduire la dette technique. Il examine également le code afin d’éliminer les duplications et suggère des possibilités de remaniement des applications.

L’éditeur a également annoncé des améliorations plus classiques. Static Application Security Testing permet d’automatiser les tests de sécurité avec des outils tiers tels que SonarQube et Veracode.

La plateforme supporte depuis longtemps les fournisseurs d’identité (IdP) tiers, tels que Okta ou Azure Active Directory. Authentification OpenID les autorise désormais à utiliser leur IdP standard d’entreprise, en utilisant la norme OpenID Connect, pour authentifier les utilisateurs de la plateforme.

La plateforme OutSystems comprend également des outils intégrés pour la surveillance des applications. Une nouvelle fonctionnalité expose les données des logs via l’API OpenTelemetry, ce qui autorise l’utilisation outils de surveillance tiers comme Datadog, New Relic ou Dynatrace.

Enfin, l’éditeur a ajouté un assistant pour se connecter à la base noSQL MongoDB. Une fonctionnalité qui vient compléter les 13 sources de données (SAP, Salesforce, Azure SQL, MySQL, PostgreSQL…) déjà supportées.

