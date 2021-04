Un invité de la semaine un peu particulier et en anglais pour évoquer un sujet au coeur des préoccupations actuelles des DSI… Guy Hervier a le plaisir de recevoir Paulo Rosado, le CEO et cofondateur d’un des leaders du Low-Code : OutSystems.

InformatiqueNews évoque souvent l’explosion du marché des plateformes Low-Code dans ses colonnes depuis quelques mois. À l’heure de la transformation numérique, les besoins logiciels des entreprises croissent exponentiellement alors que les compétences en développement sont toujours insuffisantes sur le marché de l’emploi. Le Low-Code est une opportunité pour ouvrir les développements d’entreprise à un plus large public mais surtout pour rendre les équipes de développement plus productives et réactives.

Pour parler de l’importance de ces plateformes et du rôle qu’elles jouent aujourd’hui dans la transformation digitale des entreprises, Paulo Rosado, cofondateur et CEO de OutSystems est l’invité de la semaine de Guy Hervier…

     

NB : L’interview est en anglais. Les non-anglophones peuvent profiter de la traduction automatique de YouTube en cliquant sur l’icône Paramètres du lecteur vidéo et en sélectionnant « Traduction Automatique » dans le menu déroulant « Sous-titres ».