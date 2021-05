Outsystems, éditeur d’une plateforme de développement moderne d’applications, lance une série d’outils dédiée à accélérer le développement d’applications innovantes en tirant partie du cloud AWS.

Rassemblés sous le terme « Accelerators pour AWS », ces outils offrent les fonctionnalités suivantes :

– Vérification de l’identité numérique (par comparaison de photos ou selfies) construite sur Amazon Rekognition et Amazon Simple Storage Service,

– Validation par appels vidéo (pour l’onboarding par exemple ou l’assistance vidéo sur le terrain) à l’aide d’Amazon Kinesis ou Chime,

– Chatbot en libre-service grâce à Amazon Lex et Amazon Comprehend,

– Assistant personnel virtuel (APV) pour discuter par exemple avec Amazon Alexa,

– Chatbot multilingue utilisant Amazon Translation Services, Amazon Polly et Amazon Transcribe,

– Interaction vidéo multilingue pour prendre en charge de nouveaux cas d’utilisation d’engagement des clients, alimentés par Amazon Kinesis, Amazon Translation Services et Amazon Transcribe,

– Expérience de diffusion personnalisée qui fournit des expériences innovantes sur le lieu de travail pour l’accueil et la formation des employés, construites sur Amazon DynamoDB et Amazon S3.

Les technologies cloud sont un élément essentiel du parcours de transformation numérique de toute organisation, et ces accélérateurs combinent la puissance d’AWS et de la plateforme OutSystems pour favoriser l’échelle, la résilience, la sécurité et la flexibilité à chaque étape du cycle de vie des logiciels.

« Les Cloud Accelerators d’OutSystems sont construits sur la base de notre relation existante avec AWS pour aider chaque organisation à innover par le biais du logiciel », déclare Patrick Jean, CTO d’OutSystems. « L’année dernière a mis les entreprises à rude épreuve et a intensifié la pression sur des logiciels parfois vieux de plusieurs décennies, accélérant le besoin d’innovation des entreprises. Nous lançons ces outils pour fournir aux développeurs des entreprises de toutes tailles et de tous secteurs d’activité un chemin rapide vers la création d’applications modernes dans le cloud. »

Pour en savoir plus : Cloud Accelerators for AWS | OutSystems