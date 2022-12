Zoom veut faciliter l’intégration de ses solutions de visio dans les systèmes d’information et les applications métiers. Dans cet objectif, l’éditeur lance son propre espace public sur Postman afin de davantage populariser ses API.

Postman est une plateforme destinée à faciliter la création, les évolutions et les tests des API. Elle propose des outils, un référentiel comptant des dizaines de milliers d’API publiques, des espaces de travail destinés à faciliter le partage des tâches aux équipes de développeurs et des fonctionnalités de gouvernance. La plateforme revendique pas moins de 20 millions d’utilisateurs.

Elle compte désormais un client prestigieux de plus. Zoom Video Communications annonce en effet le lancement d’un espace de travail public « Zoom API Public Workspace » sur Postman. L’objectif est de faciliter l’intégration de ses API, notamment des fonctionnalités de réunion vidéo, dans les applications tierces et applications d’entreprises.

Zoom proposait déjà un portail sur son site avec ses différentes API, entre autres adaptées aux cas d’utilisation les plus courants. Ces API sont chargées de lire et d’écrire dans l’infrastructure back-end de Zoom. Elles permettent d’intégrer au cœur des applications les fonctionnalités courantes des visios Zoom, comme la création d’une nouvelle réunion, la création, l’ajout ou la suppression d’utilisateurs, l’affichage de rapports et de tableaux de bord relatifs à l’utilisation…

Cependant, son espace public sur Postman facilite la découverte, l’appropriation, le test et l’utilisation des API Zoom. Il améliore ainsi leur promotion auprès des développeurs et des Citizen Devs. Il permet de bénéficier de toutes les possibilité de la plateforme comme, par exemple, d’inviter des collaborateurs sur les versions « fork ». Il facilite également la gestion des appels aux API à travers la fonctionnalité d’autorisation et d’authentification des API par type d’application. Rappelons que l’utilisation de la plateforme Postman est gratuite jusqu’à trois utilisateurs.

